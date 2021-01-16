Duayen besteci Muammer Sun vefat etti
Çağdaş Çoksesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Prof. Muammer Sun, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara
Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan Muammer Sun, dün akşam kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etti.
Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Sun Yayınevi'nin kurucu ile yöneticisi de olan Muammer Sun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan Cumhuriyet ve Kurtuluş film müziklerinin bestelerine imza atan isimdi.
Ömrünü müziğe adayan ilklerin bestecisi
Ankara’da 1932'de doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Mızıka Okulunda müziğe başladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümüne girerek Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi olan Sun, konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.
Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Ahmet Adnan Saygun’un öğrencisi olarak 1960'ta mezun olan Sun, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarına öğretmen olarak atandı.
Pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan Muammer Sun, 1969'da sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.
1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırlayan Sun, Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurulmasına öncülük etti. Sun, 1967 ve 1969'da biri TRT, diğeri ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesine imza attı.
İzmir Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevlerde bulunan Sun, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına atandı, 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu.
1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli olan Sun'a, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olan 16 Şubat 2020'de hizmetleri dolayısıyla ödül takdim edildi.
Sanatçılar, üzüntülerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getirdi
Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Muammer Sun'un vefatı, sanat camiasını üzdü.
Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan pek çok sanatçı yetiştiren Prof. Sun'un bu sabah hayatını kaybetmesinin ardından sanatçılar, üzüntülerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.
Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından "Muammer Sun hocamızı kaybetmişiz. Acımız büyük. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti." ifadesini kullandı.
Sun'un el yazması notalarını paylaştı
Piyanist Fazıl Say da üzüntüsünün derin olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bugün günlerden hüzün. Türkiye'nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri Muammer Sun hocam, bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli insan, hocamız. Işıklar içinde uyusun, hepimizin başı sağ olsun. Tüm ailesine sabırlar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
28 Nisan 1988'de Muammer Sun'un kendisine ithaf ettiği "Hüzün" isimli eserin orijinal el yazması notalarını da sosyal medya hesabından paylaşan Fazıl Say, gelecek ay Prof. Sun'un eserlerini kaydedeceğini belirtti.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan da Türk müzik kültürünün ulusal ve evrensel çapta gelişmesine ve yaygınlaşmasına üstün katkıları olan Muammer Sun'un vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Karahan, "Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en önemli müzik insanlarından bir tanesi. Kendisiyle tanışma, çalışma fırsatına ve elini öpme şerefine nail olduğum çok değerli Muammer Sun hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum, başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
CSO ve Devlet Çoksesli Korosu üzüntülerini belirtti
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yayımlandığı mesajında, "Büyük müzik insanı, eğitimci ve besteci Muammer Sun'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz." değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Çoksesli Korosu ise mesajında, Türkiye'nin çok önemli bestecilerinden, müzik eğitimcisi, Türk çok sesli müzik tarihinin unutulmayacak ismi Muammer Sun'u kaybetmenin hüznü içinde olduklarını belirterek, müzik camiasına başsağlığı diledi.
Bakan Ersoy'dan Sun için başsağlığı mesajı
Hayatını kaybeden besteci Muammer Sun için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ersoy, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Müzik tarihimizin en önemli isimlerinden besteci ve eğitmen Muammer Sun'un vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.