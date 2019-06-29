Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Dee Dee Bridgewater Antalya'da konser verdi

Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Gülsem Adam   | 29.06.2019
Dee Dee Bridgewater Antalya'da konser verdi

Antalya

Akra Otel'in bahçesinde düzenlenen "Akra Caz Festivali"nde dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen ve 2011 yılında "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü kazanan Bridgewater, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. 

Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Bridgewater'a konserde Türkiye'nin en önemli virtüöz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik etti.

Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Max Roach gibi pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Bridgewater, Ella Fitzgerald adlı albümü ile iki Grammy Ödülü'nü birden aldı.

Bridgewater, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Dee Dee Bridgewater Antalya'da konser verdi

Dee Dee Bridgewater Antalya'da konser verdi

Tırı gelin arabası yaptı

Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist Sonego

Kum heykel festivali rekora gidiyor

Kum heykel festivali rekora gidiyor
Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist Kecmanovic

Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist Kecmanovic

'Su sporlarında kaçağın önüne geçeceğiz'

'Su sporlarında kaçağın önüne geçeceğiz'