Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
99,027.82
Altın
1,484.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Birleşmiş Milletlerin 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında iki gün süreyle konser verecek.

Aykut Karadağ   | 11.10.2019
CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında 17-18 Ekim'de konser verecek.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, konserleri Ukrayna'nın ünlü orkestra şeflerinden, Dnipropetrovsk Akademik Senfoni Orkestrasının Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi, Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrasının ikinci şefi Natalia Ponomarchuk yönetecek.

Kariyeri ve başarılarından dolayı Ukrayna Devleti tarafından verilen "Onursal Ukrayna Sanatçısı" unvanına sahip Ponomarchuk'un yönetimindeki etkinlikte, Peter İlyiç Çaykovski'nin Opus 35 numaralı sevilen Keman Konçertosu ile Nikolay Rimski-Korsakov'un Şehrazat'ı seslendirilecek.

Konserin solistliğini dünya çapında ünlü keman sanatçısı Dima Tkachenko yapacak.

Konser biletlerine CSO gişesinden ya da "www.biletinial.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri

CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri

Dışişleri Bakanlığından BM yetkilisinin ifadelerine kınama

'Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık'

'BM’den insani yardım gelmedi'

'BM’den insani yardım gelmedi'
CSO yeni sezon açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı

CSO yeni sezon açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı
CSO yeni sezonu 30 Eylül'de açıyor

CSO yeni sezonu 30 Eylül'de açıyor