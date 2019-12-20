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Kültür Sanat

Çorum'da 41 ressamdan ortak 'Hitit' sergisi

Çorum'da 41 ressamın Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerden miras kalan yapı ve objelerden esinlenerek yaptığı resimler, Çorum Belediyesince açılan sergide sergilendi.

Kemal Ceylan   | 20.12.2019
Çorum'da 41 ressamdan ortak 'Hitit' sergisi Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Ressam Bünyamin Balamir başta olmak birçok sanatçının katkı sağladığı sergi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı. 

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi. 

Birçok sanatçının ortaklaşa hazırladığı sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aşgın, "Resim, heykel yapmak isteyen, şiir ya da roman yazmak isteyen, bu şehrin başarı hikayesini yazmak isteyen herkesin arkasındayız." dedi.

Çorum Belediyesinin faaliyet bültenini kaldırarak yerine kültür sanat içerikli bir dergi yayınlamaya karar verdiklerini dile getiren Aşgın, "Dergide ilimizin kültür sanat hayatına katkı sağlayacak herkese yer vereceğiz. İsteyen herkes kendi sanat dalıyla ilgili kendini ifade etme fırsatı bulacak. Her sayfasında kendi fotoğrafımızın olduğu bir bülten yerine, şehrimizin değerlerini içeren bir dergiyi halkımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ressamlar resimleri hakkında davetlilere bilgi verdi.

Açılışa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile davetliler katıldı.

Sergi, 17 Ocak 2020'ye kadar gezilebilecek. 

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