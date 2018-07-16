'Çingene kızı'na ziyaretçi akını

"Çingene kızı" mozaiği ile Roma dönemine ait önemli eserlerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ni yılın ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 123 bin 170'e ulaştı.

GAZİANTEP - Adsız Günebakan

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, alanında dünyanın en büyüğü olan Zeugma Mozaik Müzesi'ni yılın ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 123 bin 170'e ulaştı.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan müze, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Müzeyi yılın ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, son 4 yılın ocak-haziran döneminin en yüksek rakamına ulaştı. 2015'in ilk yarısında 118 bin 369, 2016'nın ilk 6 ayında 63 bin 6, 2017'nin ilk yarısında 72 bin 626 turistin ziyaret ettiği müzeyi, 2018'in ilk 6 aylık döneminde ise 123 bin 170 kişi ziyaret etti.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, AA muhabirine, ziyaretçi sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nin dünyanın en büyük mozaik müzesi olduğunu ve nadide eserlerin bulunduğunu belirten Öztürk, müzenin kentin vizyonu olduğunu dile getirdi.

Öztürk, özellikle Roma döneminde mozaik sanatının zirveye çıktığı zamanlarda üretilen eserlerin yer aldığı müzenin, kentin en fazla turisti ağırlayan merkezlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni ilk 6 ayda 123 bin 170 kişi ziyaret etti. Bu sayıyla 2016 yılındaki toplam ziyaretçi sayısını geride bıraktık. Yıl sonuna kadar hedefimiz bu sayıyı en üst seviyeye çıkarmak." diye konuştu.

"Hedefimiz olan 1,5 milyon turiste adım adım ilerliyoruz"

Gaziantep özellikle 2017 ve 2018 yıllarında yerli ve yabancı turistlerin ilgilendiği bir şehir haline geldiğinin altını çizen Öztürk, şöyle devam etti:

"Geçen yıl başlatılan 'Şimdi Gaziantep Zamanı' projesiyle 1 milyon turist hedefini yakaladık. Şu anda hedefimiz olan 1,5 milyon turiste adım adım ilerliyoruz. Bu kapsamda Gaziantep Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ortak akılla turizmde tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin yoğunluğunu görmekteyiz. Yurt dışından gelen ziyaretçiler arasında Almanya birinci sırada yer alıyor. Ardından Kıbrıs, Hollanda ve Irak geliyor. Eylül, ekim ve kasım aylarında da otellerimizde ciddi bir rezervasyon talebi bulunmakta. Hava sıcaklıklarının düştüğü bu aylarda, turların yoğun olduğunu görmekteyiz."

Çingene kızı

Müzede, Zeugma Antik Kenti'nde 1998'deki kazılarda ortaya çıkarılan ve saç örgüleri, çıkık elmacık kemikleri nedeniyle "Çingene kızı" olarak adlandırılan mozaik, en ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

Müzenin ve kentin sembolü haline gelen mozaik, hangi açıdan bakılırsa bakılsın ziyaretçiyi takip ediyormuş izlenimi veren gözleriyle dikkati çekiyor.

Diğer mozaiklerden ayrı karanlık bir odada ziyaretçilerin beğenisine sunulan Çingene kızına, labirenti andıran karanlık koridorlar aşılarak ulaşılabiliyor.

Özel aydınlatma sayesinde direkt ilgiyi çeken Çingene kızı, bu sayede daha gizemli bir havaya bürünüyor.