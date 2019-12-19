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Kültür Sanat

Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu

Başkentte 3'üncüsü gerçekleştirilen "Çikolata ve Kahve Festivali"ne katılan 40 marka, katılımcılara farklı lezzetler sunuyor.

Abdullah Yasin Güler   | 19.12.2019
Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu Fotoğraf: Erçin Top/AA

Ankara

Başkentte, Çikolata ve Kahve Festivali " 2 Tat 5 Duyu" sloganıyla başladı.

Ankara Congresium'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festival kapsamında 40 marka, birbirinden farklı çikolata ve kahve çeşitlerini beğeniye sundu.

Festival kapsamında sergilenen çikolata şelalesine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyon sorumlusu Aslı Ertuğrul, 4 gün sürecek festivalde ziyaretçilere "tadına doyulmaz lezzetler" sunacaklarını belirtti. 

Ziyaretçilere çikolata ve kahveye dair farklı bilgi ve yapım tekniklerini aktardıklarını ifade eden Ertuğrul," Atölye ve seminerlerle bu iki lezzetin muhteşem uyumunu bir kez daha en profesyonel ellerden görme ve tatma imkanı sunacağız." dedi.

Ertuğrul, festival çerçevesinde konser ve farklı kültürel etkinlilerin de düzenleneceğini, ziyaretçileri eğlenceli saatlerin beklediğini kaydetti.  

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