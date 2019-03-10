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Kültür Sanat

Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Londra'da sahne aldı

Komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Londra'da sahne aldı.

Tayfun Salcı   | 10.03.2019
Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Londra'da sahne aldı

Londra

Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus''la Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluştu.

Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.



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