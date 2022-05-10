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Kültür

'Bir Bedenden İçeri' AKM'de seyirciyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun Yunus Emre projesi "Bir Bedenden İçeri" Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz   | 10.05.2022
'Bir Bedenden İçeri' AKM'de seyirciyle buluşacak

İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre külliyatını genç neslin gözünden gören ve onun ruhunu bugüne uyumlayarak çağdaş bir anlatımla sahneye yansıtan dans projesi, yarın akşam sahnelenecek.

MDT İstanbul Proje Yönetmeni Beyhan Murphy’nin Devlet Opera ve Balesi ile bağımsız alandan davet ettiği 13 koreograf, proje kapsamında Yunus Emre’nin sözlerinden ya da şiirlerinden bir eser seçti. Projedeki koreografileri, Alper Marangoz, Aslı Öztürk, Bedirhan Dehmen, Can Gökdoğan, Deniz Alp, Ebru Cansız, Emre Karaca, Evrim Akyay, Handan E.Doğan, Huri Murphy, Işıl Derya Bıçakçı, Mert Öztekin ve Özgür Adam İnanç hazırladı.

"Bir Bedenden İçeri" dans projesinin kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın üstlendi.

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