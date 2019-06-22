Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında taş vaftiz teknesi bulundu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 22.06.2019
Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu

Beytüllahim

Filistin’deki Yeniden Doğuş Kilisesi'nde vaftiz taşı bulundu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sırasında, (MS 501 – 600) dönemine ait tahmin edilen vaftiz taşı bulundu. ( Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı )

Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el-Bendek, kilisede düzenlediği basın toplantısında, kilisenin güney koridorundaki sekizgen vaftiz teknesinde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bu teknenin içine gizlenmiş bir başka yuvarlak taş tekne bulunduğunun belirlendiğini söyledi. 

Yeni bulunan teknenin miladi 6'ncı yüzyıldan kalma olabileceğini düşündüklerini, üzerinde Bizans dönemi işlemelerinin bulunduğunu ve iyi durumda olduklarını ifade eden Bendek, teknenin Hristiyanların vaftizi için kullanıldığını kaydetti.

Bu yeni keşfin kilise tarihiyle ilgili daha fazla araştırma ve tahlil gerektirdiğini aktaran Ziyad el-Bendek, Filistin Turizm Bakanlığından uzmanların kiliseye geleceğini, ayrıca komisyonun bu tarihi tekne için uluslararası uzmanlar çağırdığını dile getirdi.

Bendek, araştırmalar sonucu ulaşılan bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

Yeniden Doğuş Kilisesi'nde 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

İsrail Gazze sınırında 79 Filistinliyi yaraladı

İsrail Gazze sınırında 79 Filistinliyi yaraladı

AA'nın Kudüs kameramanı için internette kampanya

'Filistinliler dilenci değildir'

Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi

Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi
İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
'Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi'

'Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi'