'Benim için sadece bir şarkının ruhu önemli'

Müzisyen Tuğçe Tayfur, "Şu an benim için hayatımda sadece müzik var. Çünkü bir tarafta Ferdi Tayfur, bir tarafta Necla Nazır var. Onlar gibi saygı değer bir sanatçı olmak istiyorum." dedi.

İSTANBUL - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI

Sinema oyuncusu Necla Nazır ile ses sanatçısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sanatçı bir aileden gelmesinin kariyerine yansımalarını ve yeni projeleriyle ilgili gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Müzik hayatına henüz çocukken piyano ve keman eğitimiyle başlayan genç isim, 13 yaşına kadar oyuncu olmak istediğini dile getirdi.

Tuğçe Tayfur, babasının vasıtasıyla müzik alanına ilgi duymaya başladığının altını çizerek, "Bir gün babam beni stüdyoya davet edip, 'bana vokal yap' dediğinde, stüdyonun diğer tarafına geçtim ve 'Evet ben şarkı söyleyeceğim. İnsanlara bu pencereden bakacağım' dedim." ifadelerini kullandı.

"Babamla alakaIı dilediğim her şey oldu"

Babasının önce eğitim alması yönündeki tavsiyesine işaret eden genç müzisyen, şunları kaydetti:

"Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve tasarım okudum ama müziği hiçbir zaman bırakmadım. Grup kurdum. Deneysel çalışmalar yaptım ve sonunda kendi benliğimi buldum. Grubumuzla çok güzel şeyler yaptık. Beyoğlu'nda tramvay yolunda bir aşağı, bir yukarı çok fazla şarkı söyledik. Çok güzel ve eğlenceliydi."

Çoğunlukla arabesk eserler seslendiren Tayfur, arabeskin kendisi için vazgeçilmez bir müzik türü olduğuna dikkati çekerek, "Arabeske yönelmek benim tercihimdi. Çok ufak yaşlarda, tabii ki babanızın şarkılarıyla büyüyorsunuz. Bizim evimizde hiçbir zaman müzik eksik olmazdı. Belki bundan kaynaklanıyor. Çıkaracağım yeni single, pop türünde olsa da benim ruhumdan gelen arabesk şarkılar söylemek." dedi.

"Benim için şarkının ruhu önemli"

Anne ve babasını ideal örnek olarak gördüğünün altını çizen Tayfur, oyunculuğa ilişkin düşüncelerini ise şu sözlerle aktardı:

"Sanatın içinde olmuş olabilirim. Annem Yeşilçam starlarından olabilir ama o annem. Benden ne çıkar bilmiyorum. Hayatımda klipten başka herhangi bir yerde rol almadım. Rolü ezberlemek, rolün içine girmek, gelecek senaryonun bana uygun olup olmadığını düşünmek. Bunlar çok uzun süreli şeyler ama sanat sonsuz. Eğer insanda yetenek varsa bence her daldaki elmadan tatmalı. Genelde annem ve klip çektiğim yönetmenler 'Neden oyuncu olmuyorsun' diyorlar. Hayırlısı, diyorum. Müzik başka benim için. Ben hayatı çok fazla uzun vadeli düşünerek yaşayanlardan değilim. Çünkü uzun planlar yapmak beni korkutuyor. Çabalıyorum yapmak istediğim şeyler var. En azından onları yoluna koyuyorum. En son dinleyicilere kalıyor. Şu an benim için hayatımda sadece müzik var. Benim gönlümden geçen de yaptığım işte en iyisi olmak. Çünkü bir tarafta Ferdi Tayfur, bir tarafta Necla Nazır var. Onlar gibi saygı değer bir sanatçı olmak istiyorum."