Euro
8.93
Dolar
7.35
BIST 100
1,543.12
Altın
1,855.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Batı Avrupa kültüründe 'Türk Saplantısı'

Batı Avrupa kültüründe "Türk" algısına ilişkin incelemelere yer verilen Giovanni Ricci imzalı "Türk Saplantısı" adlı çalışmada, konu 15 ve 18. yüzyıllar arasında yaşanan olaylar üzerinden ele alınıyor.

Ahmet Esad Şani   | 26.01.2021
Batı Avrupa kültüründe 'Türk Saplantısı'

İstanbul
Kemal Atakay'ın İtalyanca aslından Türkçeye kazandırdığı, Selenge Yayınları'ndan çıkan "Türk Saplantısı" kitabında "Türkler" sözünün bugünkünden farklı olarak sadece Osmanlı padişahının tebaasını değil, neredeyse bütün Müslümanları kapsayan daha geniş anlamda kullanıldığı bilgisi okurla paylaşılıyor.

Eserde çeşitli Avrupa dillerindeki "Türkleşmek" deyiminin aslında Müslüman olmak yani İslam dinine geçmek anlamına gelmesi, "Türkler" olarak da daha çok Osmanlı Türklerinin anlaşılması konusunda çeşitli ipuçları sunuluyor.

İtalyan Rönesansı'nın entelektüellerinden Niccolo Machiavelli'nin 1521'de aylak takımının kahvelerde, 'Gelmek üzere olan Türk'ten, 'Bu dönemde Haçlı Seferi düzenlemenin yerinde olup olmayacağı'ndan ve 'Benzeri saçmalıklar'dan söz ederek vakit geçirdiklerine ilişkin değerlendirmelerine de yer verilen kitapta, Giovanni Ricci'nin tespit ettiği bu saplantı 15 ve 18. yüzyıllar arasında yaşananlar aracılığıyla anlatılıyor.

Hristiyan Avrupa'nın Türk-Müslüman dünyasından gelerek Balkanların ve Akdeniz'in sınır bölgelerinde, büyük başkentlerde veya herhangi bir şehirde yaşayan gerçek kişilere bakışının anlatıldığı eserde, Müslüman dünyaya karşı Batılı halkın duygu ve düşüncelerini de inceleniyor.

İstanbul'dan Viyana'ya, Buda'dan Arnavutluk'a, Mora’dan İtalyan şehirlerine, Trablusgarp’tan Cezayir’e geniş bir coğrafyada gerçekleşen kültürel etkileşimleri ele alan çalışmaya, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge
Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
AB'den aşı üreticilerine 'yükümlülük' uyarısı
Malezya, Rusya ve Çin'den 18,4 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak

Benzer haberler

Batı Avrupa kültüründe 'Türk Saplantısı'

Batı Avrupa kültüründe 'Türk Saplantısı'

'Mozart ve Verdi Anma Konseri' yarın TRT2'de canlı yayınlanacak

Bakan Ersoy: Bulgar vatandaşlarının en çok ilgi gösterdiği ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada

Türk mutfağı ve gastronomi rotaları GoTurkey sitesinde tanıtılmaya başlandı

Türk mutfağı ve gastronomi rotaları GoTurkey sitesinde tanıtılmaya başlandı
Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta

Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta

Milli arkeoloji enstitüsünün hazırlık çalışmaları tamamlandı

Milli arkeoloji enstitüsünün hazırlık çalışmaları tamamlandı