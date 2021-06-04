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Kültür Sanat

'Aspendos Gala Konseri' bu akşam TRT 2'de müzikseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Aspendos'un tarihi atmosferinde düzenlediği "Aspendos Gala Konseri", bu akşam TRT 2 ekranlarında yayınlanacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 04.06.2021
'Aspendos Gala Konseri' bu akşam TRT 2'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Alman Şef Raoul Grüneis yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, ünlü opera eserlerinden seçkileri Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seslendirecek.

Devlet Opera ve Balesi solistleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan'ın en sevilen aryaları seslendirdiği konser, TRT 2'de bu akşam 20:00'da izlenebilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin kapanış gecesinde yapılan konserde, sopranolar Eylem Demirhan Duru, Hale Soner Kekeç, Mine Kurtoğlu, Feryal Türkoğlu, mezzo-sopranolar Nesrin Gönüldağ, Medine Tuganova, baslar Tuncay Kurtoğlu, Engin Suna, bariton Faik Mansuroğlu, bas-bariton Suat Arıkan ve tenorlar Aydın Uştuk ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan sahne aldı.

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