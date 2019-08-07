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Kültür Sanat

Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı esti

Antalya'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser verdi.

Oktay Özden   | 07.08.2019
Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı esti

Antalya

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşan Jennifer Lopez, konserinde, yıllar sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

Jennifer Lopez, Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "Ülkenizi çok özlemişim." dedi.

2 bin 500 kişinin izlediği ve iki saat süren konseri, birçok ünlü ismin yanı sıra Antalyaspor oyuncuları, yöneticileri ve Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf da takip etti.

Lopez, yeni şarkısı Medicine'nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.

Lopez kızı ile düet yaptı

Dansları ve sahne kostümleriyle dikkati çeken Lopez, kızı Emme Anthony ile bir şarkısına düet yaparak hayranlarına sürpriz yaptı. Anne kızın düeti uzun süre alkışlandı.

Jennifer Lopez'in özel tasarlanan sahnesi ve kulisinin Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güllerle süslendiği belirtildi. 

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