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Kültür

Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yıl konseri düzenledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "2022'ye Merhaba" konseptinde düzenlenen yeni yıl konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Zehra Tekeci   | 29.12.2021
Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yıl konseri düzenledi

Antalya

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserde sevilen opera ve operetlerden ünlü 21 arya seslendirildi.

Programda, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan, Antalya DOB korosunu ise şef Mahir Seyrek yönetti.

Soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Burcu Kuru ve Heyecan Ceylan Yakan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, bariton Onur Alpaslan ve Toygarhan Atuner ile bas Engin Suna'nın sahne aldığı konsere, bale sanatçıları da eşlik etti.

Koreografi düzenlemeleri Armağan Davran, Kürşat Kılıç ve Özlem Tekinay'a ait dans gösterilerini Deniz Ünal, Işıl Ayaz, Selin Telek, Zeynep Turan, Gizem Kovancı, Volkan Altunel, Başak Özbek, Bahanur Ayata sergiledi.

Konser, 4 Ocak salı günü saat 20:00'de yeniden gerçekleştirilecek.


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