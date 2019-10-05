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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonu Beethoven'ın "9. Senfoni"si ile açtı.

Kağan Burak Özkaya   | 05.10.2019
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı

Antalya

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki açılış konserinde, dünyaca ünlü Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın en ünlü eserleri arasında yer alan "9. Senfoni" seslendirildi. Konserde orkestrayı şef Cemi'i Can Deliorman, koroyu Mahir Seyrek yönetti. Programda soprano Aslı Ayan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Göksay Yaran ve bas Engin Suna solist olarak sahne aldı.

Beethoven'ın sağır olduktan sonra bestelediği bilinen 9. Senfoni, "insan sesinin kullanıldığı ilk senfonik eser" olma özelliğini taşıyor.

Dünyada ilk kez 1824 yılında Viyana'da Karntner Thor Tiyatrosu'nda seslendirilen Beethoven'ın 9. Senfoni'si, klasik müzik repertuvarının en iyi eserleri arasında yer alıyor.

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