Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Ankara'da kahve tutkunları festivalde buluştu

Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde, yerli ve yabancı kahve markalarının stant açtığı kahve festivali düzenlendi.

Emre Aşıkçı   | 20.07.2019
Ankara'da kahve tutkunları festivalde buluştu

Ankara

Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın konuşmasıyla başlayan ve 18 standın kurulduğu festivalde, ulusal ve uluslararası kahve markaları kahve tutkunlarıyla buluştu.

Etkinliğe katılanlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenme imkanı buldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur' anlayışıyla atalarımızdan gelen kahvenin nasıl pişirilmesi ve nasıl içilmesi gerektiğini Yenimahalle halkına anlatmak için kahve firmalarıyla birlikte bu festivali açıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum, katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Yaşar, daha sonra stant kuran kahve firmalarına teşekkür ederek katılım sertifikası verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Ankara'da kahve tutkunları festivalde buluştu

Ankara'da kahve tutkunları festivalde buluştu