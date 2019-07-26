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Kültür Sanat

Ankara Kalesi'nde 'Tayvan Gecesi' piyano resitali

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu ile Ankara Uluslararası Rotary Kulübü iş birliğiyle Ankara Kalesi'ndeki Erimtan Müzesi'nde "Tayvan Gecesi Özgürlüğün Melodisi" piyano resitali düzenlendi.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.07.2019
Ankara Kalesi'nde 'Tayvan Gecesi' piyano resitali

Ankara

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng'in ev sahipliğindeki etkinliğe, yabancı misyon temsilcileri ile kulüp üyeleri ve davetliler katıldı.

Resital öncesinde davetlileri müzenin terasında karşılayan Cheng, konuklarla yakından ilgilendi.

İkram sonrası sergi katında bir konuşma yapan Yaser Cheng, etkinliğin Tayvan ve Türkiye halkları ile iki ülkenin Rotary üyeleri arasında da köprü oluşturduğunu ve bu vesileyle yeni iş birliği sayfalarının açılacağını ümit ettiğini kaydetti.

Davetliler daha sonra piyanist Kai-Yin Huang'ın sunduğu resitali dinledi.

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