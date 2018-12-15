Ankara antika günlerine ev sahipliği yapacak

ANKARA - ÖZCAN YILDIRIM

Anadolu Antikacıları Derneği tarafından 19-23 Aralık arasında Ankara'da "Antika Eşya Günleri" düzenlenecek. Etkinlikte, köstekli saatten antika mobilyaya, eski paradan gramofona kadar yüzlerce çeşit ürün meraklılarının beğenisine sunulacak.

Anadolu Antikacıları Derneği Başkanı Şükrü Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 10 yıldır her ayın ilk pazar günü kurulan Ayrancı Antika Pazarı'nı organize ettiklerini söyledi.

Gösterilen yoğun ilgi ve gelen taleplerden ötürü her ayın üçüncü pazarında Çayyolu'nda da antika pazarı kurduklarını vurgulayan Sarı, "Ankara'da antika pazarlarına büyük bir ilgi söz konusu. Mesela Ayrancı Antika Pazarı'nı bir günde aralarında büyükelçilik çalışanlarının da olduğu yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor. Çevre illerden de çok sayıda antika meraklısı pazarı gezmeye geliyor." dedi.

Ayda bir-iki gün düzenlenen pazarın antika meraklılarına ve koleksiyonerlere yetmediğini ifade eden Sarı, şu bilgileri verdi:

"Gelen yoğun istek üzerine daha geniş bir mekanda daha uzun süren organizasyon düzenlemeye karar verdik. 19-23 Aralık arasında Altınpark Anfa Fuar Merkezi'nde Antika Eşya Günleri'ni düzenledik. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 100'e yakın antikacı esnafı ve koleksiyoncu tezgah açacak."

"En güzel hediye ruhu olan antika bir eşya"

Araştırmacı-Yazar ve Antikacı Necati Doğan da Antika Eşya Günleri'nin antika kültürünün ve koleksiyonerliğin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, kendisinin de etkinlikte tezgah açacağını söyledi.

Antika merakı ve koleksiyonerliğin kötü alışkanlıklardan uzak tutuğunu ifade eden Doğan, "Koleksiyonerliğin yaşı yok ama özellikle çocuklarımıza koleksiyonerliği sevdirmemiz ve antika kültürünü aşılamamız lazım. Bu etkinlik, çocuklarımızın antika kültürüyle tanışması ve koleksiyonerliği sevmesi adına önemli. Anne ve babalara etkinliği çocuklarıyla ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Etkinliğin süresinin uzunluğu ve konsepti bakımından Türkiye'de ilk niteliğinde olduğunu vurgulayan Doğan, yeni yılın yaklaştığı bu günlerde alınabilecek en güzel hediyenin yaşanmışlığı ve ruhu olan antika bir eşya olduğunu dile getirdi.

Tarihi Ankara fotoğrafları sergisi de açılacak

Köstekli saatten antika mobilyaya, bakır eşyadan eski fotoğraf ve kartpostala, gramofondan eski para ve madalyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün yer alacağı Antika Eşya Günleri, beş gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Açılışında Ankara Seğmenler Kulübü üyelerinin gösteri yapacağı etkinlikte, Dericizade Faruk Küçük'ün arşivinden derlenen Ankara konulu tarihi fotoğraf sergisi de açılacak.