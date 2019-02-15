'Anadolu Ateşi' 22 ilde sahne alacak

İSTANBUL

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Bugüne kadar Türkiye'yi, dans gösterileri ve hikayeleri harmanlayarak dünyanın 102 ülkesinde anlatan "Anadolu Ateşi", 2019 yılı turnesine İstanbul'dan başlayacak.

Topluluk, turne boyunca İstanbul'un yaşayan caddelerinin, medeniyetlerinin, doğu-batı kültürel sentezinin, dansın dili ile anlatıldığı "İstanbul Dreams" adlı gösterisini sergileyecek.

"Anadolu Ateşi", İstanbul'da 28 Şubat'ta Uniq Hall'de, 1 Mart'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde, 2 Mart'ta Tuzla Okan Üniversitesi'nde, 8 Mart'ta ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen topluluğun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir şehirde turne yapacak kadar sevilip sayılan Anadolu Ateşi, sadece topluluğun değil, ülkenin gurur kaynağıdır. Kuruluşumuzdan bu yana, 50 milyonu aşan seyircilerimize sonsuz saygı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 25. yılımızda, 100 milyon izleyiciyle bu gurur bayrağını öncülükle taşımak olacak."





