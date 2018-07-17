Ali Nar kabri başında anıldı

İSTANBUL

Türk edebiyatındaki bilim kurgu türünün öncüsü kabul edilen yazar ve şair Ali Nar, vefatının üçüncü yılında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden (TYB) yapılan açıklamaya göre, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında gerçekleşen törene, Nar'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı Siyami Akyel, TYB İstanbul yönetim kurulu üyeleri İhsan Kabii ve Muzaffer Doğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Ahmet Turan Arslan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, bazı insanların ömrünün mücadeleyle geçtiğini belirterek, "Zorluklar onları yıldırmaz, baskılar korkutmaz. Onlar sadece varlıklı zamanları değil yokluk ve yoksulluk zamanları için de kendilerini programlamış, 'kahrın da hoş, lütfun da' deme sırrına ermişlerdir. Mal biriktirme, dünyalıklarını çoğaltma kaygısına kapılmayan ve tek dertleri davaları olan bu adamlar, yaşadıkları çağda iz bırakmayı başarmışlardır. İşte onlardan biridir Ali Nar." değerlendirmesinde bulundu.

Bıyıklı, Ali Nar'ın edebiyatçı, mücahit, vakıf ve gönül adamı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güzel vasıfların çoğunu hak eden bir mümin. Ehli sünnet çizgisinin bu zor zamanda tek başına kılıç gibi kuşanarak kafası karışıklara ve itikadı bozuklara karşı korkusuzca savaştı. Şahitlik ederiz ki mümin ve muvahhitti. Makam, mevki gözetmeden, inancı uğruna kendisini meydan yerinde nöbete adayan duyarlı bir Müslüman oldu. 'Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek' diyen Akif'in ahlakıyla ahlaklanmıştı. Dengelerin alt üst olduğu bir dönemde, 'Ya ben öleyim mi söylemeyim de' diyerek hakkı söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Akademisyen ve yazar unvanlı birçok kişinin FETÖ'den nemalandığı, onlar adına eser çıkarıp onların türküsünü söylediği zamanlarda bile Ali Nar Hoca, hain örgütün oyunlarını halka anlatmaya çalıştı. Bu çok saygıdeğer bir durumdur ve ebedi anılacak bir duruştur."

Ali Nar kimdir?

Kars'ta 1941'de dünyaya gelen ve ilk öğrenimine Erzurum başlayan Ali Nar, Erzurum İmam Hatip Okulunu üstün başarıyla tamamladı. Nar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü 1964'te bitirmesinin ardından Diyarbakır, Erzincan, İzmit ve İstanbul'da öğretmenlik yaptı.

İlk şiiri "Hilal" dergisinde yayımlanan Nar'ın, "Hakses", "Milli Gazete", "Yeni Devir", "Pınar", "Mavera", "Yeni Sanat", "Sedir", "Çınar", "Tohum", "Hilal", "İslam", "Milli Gençlik", "Düşünce" gibi dergi ve gazetelerdeki yazıları da dikkatini çekti.

Türkiye'de bilim kurgu romanların öncüsü olarak kabul edilen "Uzay Çiftçileri" eserini kaleme alan yazar, eserde bir Türk'ün önderliğinde Müslümanların uzaya gidişini ve orada kendi düzenlerini kuruşunu anlattı.

Ali Nar, 16 Temmuz 2015'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Muhabir: Hilal Uştuk