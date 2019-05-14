Açlıkla mücadele sergiyle anlatıldı
Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından açlıkla mücadele ve beslenme sağlığına dikkati çekmek amacıyla "Hayat Çok Ucuz" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.
İstanbul
Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dünyadaki açlık krizini görmezden gelme yerine mücadele etme amacıyla "Hayat Çok Ucuz" isimli yardım kampanyası başlatıldı.
Bu kapsamda derneğin beslenme sağlığına yönelik çalışmaları ile yeryüzünün dört bir yanından çeşitli insan portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi, Yenikapı Metro İstasyonu'nda açıldı. Sergi, 15-21 Haziran tarihleri arasında da Üsküdar Metro İstasyonu'nda açık kalacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, diğerkamlık ve cömertliğin arttığı ramazan ayında, her gece aç yatan insanların sesini ve açlıkla mücadele süreçlerini bu sergi ile kamuoyuna duyurmak istediklerini belirterek, "Sergilenen fotoğraflarda bir yandan açlıkla mücadele eden küçük bedenlere, annelerinin çaresiz bakışlarına; bir yandan da gözlerinin içi gülen çocuklara şahit olunabilecek. Halkımızın açtığımız sergimize teşriflerinden büyük memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.