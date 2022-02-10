72. Berlin Film Festivali başladı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 72. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminin gösterimiyle başladı.
Berlin
Festivalin yarışma bölümünde yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'a düzenlenen gala öncesinde yönetmen Ozon, "Peter von Kant" filminde yer alan oyuncular, jüri üyeleri, siyasetçiler ve çok sayıda ünlü isim kırımızı halıda yürüdü.
Alman hükümetinin kültür ve medyadan sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Roth, "Evet, bu salgın koşullarında bir festivaldir. Eleştirilebilecek kısıtlamalar var. Boşluklardan dolayı üzgün olunması lazım. Ancak gerçekten önemli olan şey Berlinale'nin gerçekleşiyor olmasıdır." dedi.
Berlinale'nin umut için bir sinyal olduğunu dile getiren Roth, "Kovid-19'un üstünlük sağlamasına izin vermeyeceğiz. Sinemaya, filme ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
72. Berlinale Kovid-19 gölgesinde yapılıyor
Festival boyunca Kovid-19 salgını sebebiyle sıkı tedbirler alındı. Sinemalara yarı kapasite izleyici kabul edilecek. Katılımcılar için aşılanmak ya da Kovid-19'dan iyileşmiş olmak anlamına gelen "2G Plus" kuralı geçerli olacak. Ayrıca bu kişiler, günlük negatif test ibraz edecek ve maske takacak. Ayrıca gazeteciler ve festivale akredite olanlar için test merkezleri de kuruldu.
18 film "Altın Ayı" için yarışacak
69 ülkeden 256 filmin gösterileceği festival, 20 Şubat'a kadar sürecek. Festivalde 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.
Festivalde, Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi Panorama bölümünde gösterilecek.
Türk ev kadını Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan Alman yönetmen Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a karşı) filmi yarışma bölümünde seyircilerle bulaşacak.
Festivalin ödül töreni 16 Şubat'ta yapılacak. Salgın öncesi 1 gün olan "halk günü" bu yıl 4 güne çıkartılacak ve 17-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.