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Kültür Sanat

46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi. Fransız yönetmen Albert Dupontel'in yönettiği "Adieu Les Cons" en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü.

Yusuf Özcan   | 13.03.2021
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Paris

Başkent Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen etkinlikte, Fransız yönetmen Albert Dupontel'in yönettiği "Adieu Les Cons" en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü. Dupontel ise bu filmle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

En iyi kadın oyuncu ödülü "Antoinette dans les Cevennes" filminde rol alan Laure Calamy'e verildi. Sami Bouajila da "Un fils" filminde gösterdiği performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Fransız yönetmen Sebastien Lifshitz'in yönettiği "Adolescentes" en iyi belgesel filmi seçildi.

En iyi yabancı film ödülü ise Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in "Drunk" adlı yapıtına verildi.

Tina Baz, "Adolescentes" filmiyle en iyi montaj ödülüne layık görüldü.

En iyi animasyon film ödülü Aurelien Froment'in "Josep", en iyi kısa film ödülü Sofia Alaoui'nin "Qu'importe si les betes meurent" yapıtlarına gitti.

Fathia Youssouf, Maimouna Doucoure'nin yönettiği "Mignonnes" filminde gösterdiği performansla en iyi umut veren kadın oyuncu ve Jean-Pascal Zadi, "Tout simplement noir" filmindeki performansıyla en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi.

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