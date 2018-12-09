'24. MOTİF Halkbilim Ödülleri' sahiplerini buldu

İSTANBUL

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı (MOTİF) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "24. MOTİF Halkbilim Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen törende konuşan MOTİF Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal, amaçlarının Türk halk bilimini koruyup yaşatmak ve dünya ülkelerine tanıtmak olduğunu kaydetti.

MOTİF Vakfı'nın, Türk halk kültürünün bilinen tüm alanlarında hizmet verdiğini ifade eden Baykal, kültür şölenleri, halk bilim ödül törenleri, halk bilim sempozyumları, süreli yayınlar, halk bilim okulları, halk müziği ve halk oyunları alanlarında devletin kültür politikalarına destek verdiklerini anlattı.

"Büyük Ödül"e Dünya Etnospor Konfederasyonu adına ödülü alan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise Motif Vakfı'na teşekkürlerini ileterek, "Daha yolun başındayız. Biz, geleneksel sporların bütün dünyada popülerleştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Kırgızistan öncelikli sonradan Türkiye'de başladığımız için özellikle kendi sporlarımızın kendi toplumumuzda yer tutmasını, gençlerin yeniden kendi sporlarımızla iştigal etmesini hedefliyoruz. Geleneksel sporların popülerleşmesi, bütün geleneksel kültür ögelerinin yeniden gündeme gelmesini, yeniden insanların hayatında yerini bulmasını sağlayacaktır. Çok güçlü bir kimliğe sahibiz. Bu kültürümüzün, derinliğimizin ögelerini unutmamalıyız." diye konuştu.

Ödüller

Konuşmaların ardından çeşitli halk oyunu gösterileri sergilenirken ödüller de sahiplerine dağıtıldı.

"Büyük Ödül"e Dünya Etnospor Konfederasyonu değer bulunurken, "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü" Kastamonu Valiliği'ne verildi. "Türk Folkloruna Katkı Sağlayan Kuruluş Ödülü"ne ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi layık görüldü.

Gecede "Halk Müziği Hizmet Ödülü"nü Songül Karlı, "Halkbilim Hizmet Ödülü"nü Prof. Dr. Esma Şimşek, "Halk Oyunları Hizmet Ödülü"nü Taner Ezgü, "Medya Halkbilim Ödülü"nü TRT AVAZ "Kuşaktan Kuşağa" programı aldı.

MOTİF Özel Hizmet Ödülleri'ni alanlar ise şöyle sıralandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu, Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, Sefer Aşıkoğlu, Ali Baran, TGRT Haber 'Çiçek Çizmeci ile Hayal Peşinde' programı, CNN Türk 'Doğanın Tadı' programı, Ender Balkır, NTV 'Benim Şehrim' programı, ÜLKE TV 'Ülke'nin Alın Teri' programı, Yudum, Kanal 7 'Dünyanın Tadı' programı, Kerim Ulak, Zeynep Başkan, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı."

Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu ise sevilen türküleri seslendirdi.

Muhabir: Sefa Mutlu