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Kültür Sanat

1930'lar Amerikası opera sahnesinde

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri Başkentte yapıldı.

Eda Özdener   | 11.01.2020
1930'lar Amerikası opera sahnesinde

Ankara

"Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Nilgün Bilsel Demireller tarafından sahneye konan müzikalin Opera Sahnesi'ndeki ilk gösterimine, Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ekonomik buhranda, halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı müzikalde solistlerin dansı, dansçıların ise tiyatro oyunu sergilemesi ilgiyle izlendi.

Dansı, tiyatroyla birleştiren, caz ve bing band icraları, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve dönem kostümleriyle adeta 1930'lar Amerikası'nı Ankara'ya getiren müzikal, uzun süre ayakta alkışlandı.

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