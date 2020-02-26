Euro
6.71
Dolar
6.16
BIST 100
113,466.70
Altın
1,651.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması - İzmir
logo
Kültür Sanat

14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Ankara Kitap Fuarı, 28 Şubat Cuma günü 14'üncü kez kapılarını açacak.

Esin Işık   | 26.02.2020
14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Eylül Fuarcılık tarafından 28 Şubat-8 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da 14'üncüsü düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı'na 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

Fuarda 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik yapılacak.

Sahafların da bulunacağı fuarda okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Eylül Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenecek fuarın onur konuğu Gülten Dayıoğlu, uluslararası onur konuğu Fransız yazar, gazeteci ve senarist Jean-Christophe Grange olacak.

Fuarın, bu seneki konuk ülkesi Fransa ile yapılan iş birliği doğrultusunda fuar boyunca Fransız edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller düzenlenecek. Fransız yazarlar Jean Paul Mongin, Brigitte Labbe ile İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Murathan Mungan, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gupse Özay ve daha birçok yazarın katıldığı imza ve söyleşi programları yapılacak.

Fuar her gün 10.00 - 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarları başlıyor