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Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bine yaklaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 25.05.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bine yaklaştı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914'e yükseldi.

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