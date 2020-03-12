Euro
7.02
Dolar
6.25
BIST 100
96,802.61
Altın
1,610.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşülüyor.

Mehmet Tosun,Zafer Fatih Beyaz,Ferdi Türkten   | 12.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı
AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı
'Gıda stoku yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil'
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'ye koronavirüs testi yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

Benzer haberler

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı

'Gıda stoku yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil'

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi

Koronavirüs yayılma haritası

Koronavirüs yayılma haritası
Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm