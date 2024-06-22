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Yaşam, insana dair

Tekirdağ'da kadınlar halı sahada top koşturuyor

Tekirdağ'da yaşayan farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, boş zamanlarında stres atmak için halı sahada top koşturuyor.

Mesut Karaduman  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Tekirdağ'da kadınlar halı sahada top koşturuyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte bir okulda rehberlik öğretmeni olan Simge Saygılı, kadınların bir araya gelerek futbol oynaması için sosyal medyadan duyuru yaptı.

Saygılı, ilk başlarda sadece öğretmen arkadaşlarını bir araya getirerek halı saha maçlarına başladı.

Daha sonra farklı mesleklerden hemcinslerinin de katılması üzerine her hafta halı sahada buluşan kadınlar, hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Sahada mücadele eden kadınların maçlarını, eşleri ve çocukları da saha kenarından heyecanla takip ediyor.

Simge Saygılı, AA muhabirine, erkek sporu olarak bilinen futbolun son yıllarda profesyonel liglerin kurulmasıyla kadınlar arasında da yaygınlık göstermeye başladığını söyledi.

Futbolu çok sevdiğini ifade eden Saygılı, "Küçükken zaten sokakta mahallede oynardık biz. Tabii yaşım büyüdükçe bir kadın olarak futbol oynayacak alan yok. Bu düşünceyle bu oluşumu kurduk aslında. Bunun örneklerini İstanbul'da gördüm. 'Tekirdağ'da neden yapmayalım?' dedim ve böyle bir şey başlattık. 18 yaşından büyük tüm kadınlara açık. Her hafta maçımızı yapıyoruz." dedi.

"Kadınların her yerde olduğunu göstermek istiyoruz"

Saygılı, katılan herkesin maçlardan çok keyif aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Skor odaklı değil, eğlence amaçlıyız. Hem sosyalleşiyoruz hem spor yapıyoruz. Kadınların her yerde olduğunu göstermek istiyoruz. Şimdi duyurdukça ev hanımları da geliyor, üniversite öğrencileri geliyor, hangi mesleği düşünürseniz hepsinden var şu an. İnsanlar bizi halı sahada görünce şaşırıyor. Biz ön yargıları yıkmak istiyoruz. Çünkü sporun cinsiyeti yoktur."

Öğretmenlerden Emine Eren de arkadaşlarından halı sahada maç yapma talebi geldiğinde, futbola ilgisi olduğu için hemen kabul ettiğini anlattı.

Daha önce böyle bir imkan olmadığı için istese de futbol oynayamadığını ifade eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her geçen gün sayımız artıyor. Sahada kadınların da olabileceğini, futbolu kadınların da oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Eğlenceli bir şekilde zevk alarak bu süreci sürdürüyoruz. Futbol gerçekten evrensel bir oyun, cinsiyeti yoktur. Futbolda da kadınların var olduğunu göstermek istiyoruz. Bize katılan arkadaşlarımıza, en başta eğlenmek için burada olduğumuzu söylüyoruz. Skor amaçlı kesinlikle sahaya çıkmıyoruz. Bir sakatlık yaşanmaması için çok dikkat ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız gülerek, eğlenerek deşarj olmuş bir şekilde çıkıyor sahadan."

Üniversite öğrencisi Selin Ateş ise kadınların halı saha maçı yaptığını duyunca hemen katıldığını ve maçları kaçırmadığını söyledi.

Yıllar sonra ilk defa top oynadığını dile getiren Ateş, "Ben en son lisede oynamıştım. Aşırı özlemişim öncelikle. Bir de aşırı eğlenceli bence. Onun dışında stres de atıyoruz, çok iyi hissettiriyor böyle halı sahaya gelmek. Herkesin oynaması gerekiyor. Müthiş bir sinir çıkartma oyunu." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Sedef Kılıç da işlerini bitirdikten sonra halı sahaya gelip maç yaparak stres attığını belirtti.

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