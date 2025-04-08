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Yaşam, insana dair

Ispartalı down sendromlu Rabia'nın düğün hayali gerçek oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Rabia Kunt için düğün töreni düzenlendi.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Ispartalı down sendromlu Rabia'nın düğün hayali gerçek oldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Orta Mahalle'de yaşayan 23 yaşındaki Kunt'un gelinlik giyme ve düğün hayalini, ailesi ve yakınları gerçekleştirdi.

Kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan, gelinliği giydirilen genç kız, süslenen otomobille önce evlerinin önüne getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından coşkuyla karşılanan Kunt, daha sonra düğün salonuna götürüldü.

Davetiye basımı, gelin arabası, düğün pastası kesmek gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda Kunt, alkışlarla araçtan inerek, ilk dansını babası Erdoğan Kunt ile yaptı.

Genç kız, davetliler ve yakınlarıyla düğünde eğlendi.

Anne Filiz Kunt, kızının hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Kızının her zaman hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Kunt, "Rabia'nın en büyük hayali düğündü ama biz bu düğünü tek Rabia için yapmadık. Çocuklarımızın farkına varılsın ve Rabia gibi kızlarımız, çocuklarımız önemsensin, onlara yer açılsın diye bu düğünü yaptık." diye konuştu.

Rabia'nın 12 yıllık öğretmeni, Şarkikaraağaç Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Alime Demir Yurtseven ise genç kızın özel olduğunu ifade etti.

Genç kızın her zaman hayallerinin peşinden koştuğunu dile getiren Yurtseven, "Hayallerini gerçekleştirmek için çok güzel çaba sarf ediyor. Rabia hayallerinin peşinden koşarken ona yolunda arkadaşlık ediyoruz. Bugün de onun için toplandık, Rabia ömür boyu mutlu olursa biz de mutlu olacağız." dedi.

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