Dolar
36.03
Euro
37.16
Altın
2,904.48
ETH/USDT
2,706.20
BTC/USDT
98,030.00
BIST 100
9,823.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki orman ürünleri imalatı yapan işletmenin deposunda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor İstanbul Başakşehir'de kar yağışı yer yer etkili oluyor
logo
Yaşam, insana dair

Hobi olarak topladığı taşlar mesleği oldu

Yozgat'ta iş yerini kapattıktan sonra hobi olarak topladığı taşları işleyerek takı tasarlayan 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, ürettiği ürünlerin ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü.

Bahadır Muhlis Gökgül  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Hobi olarak topladığı taşlar mesleği oldu Fotoğraf: Bahadır Muhlis Gökgül/AA

Yozgat

Kentte uzun süre market işleten Pınarcı, iş yerinin kapanmasının ardından 4 yıldır hobi amaçlı doğadan topladığı ametist, akik, jasper ve kalsedon gibi renkli taşları seyyar tezgahında işlemeye başladı.

Taşları takı ve süs eşyasına dönüştüren Pınarcı, ürünlerin ilgi görmesinin ardından hobisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Bir süre evinin önündeki seyyar tezgahta yaptığı ürünleri satarak evinin geçimini sağlayan Pınarcı, daha sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda bulunan girişimci Haydar Demirer'e ait yöresel ürünler üretilen iş yerinde tezgah açtı.

Emin Sinan Pınarcı, AA muhabirine, işlediği taşları tasarlayıp müşterilerin beğenisine sunduğunu söyledi.

Yozgat'ta doğada gezerken bulduğu taşların dikkatini çekmesiyle bu işe başladığını anlatan Pınarcı, "Bu yarı değerli taşları zaman içerisinde araştırıp öğrendim. Dere ve gölet kenarlarında, ilçelerde bulduğum taşlar hobimdi ama şimdi mesleğim oldu. Elimden geldiği kadar taşları işleyip tasarlıyorum ve müşterilerin hizmetine sunuyorum." dedi.

Agat, ametist, akik, jasper ve opal gibi taşları işleyerek anahtarlık, kolye, bileklik ve küpe ürettiğini dile getiren Pınarcı, "Son günlerde bu takılara ilgi fazla. Bunlar tamamen doğal ve natürel ürünler. Bu taşların faydasına inanan ve görselini beğenen insanlar da var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Malezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor
"Kraliçe arı davası" sanığı 4 yıl hapse çarptırıldı
"Mavi Vatan"ın havadaki gözü Sahil Güvenlik helikopterleri
Milli İstihbarat Akademisinden "Dünden Bugüne İran İstihbarat Mekanizması" analizi
"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü can suyuna kavuşuyor

Benzer haberler

Hobi olarak topladığı taşlar mesleği oldu

Hobi olarak topladığı taşlar mesleği oldu

Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır kara kalem çizim yapıyor

Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır kara kalem çizim yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet