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Yaşam, insana dair

Görme engelli Zeynep öğretmenin yamaç paraşütü hayali gerçeğe dönüştürüldü

Ordu'da yaşayan doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Zeynep Yılmaz'ın paraşütle uçuş yapma hayali gerçekleştirildi.

Hayati Akçay   | 23.11.2022
Görme engelli Zeynep öğretmenin yamaç paraşütü hayali gerçeğe dönüştürüldü Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu Başöğretmen Ortaokulu'nda görev yapan Zeynep Yılmaz, yamaç paraşütüyle uçma isteğini Hava Sporları İl Temsilciliği eğitmenleriyle paylaştı.

İl Temsilcisi Tarık Yıldırım'ın, talebi olumlu karşılaması üzerine Zeynep öğretmen, "şehrin seyir terası" olarak adlandırılan 530 rakımlı Boztepe'ye çıktı.

Yılmaz, pilot Tarık Yıldırım ile tandem atlayış yaparak yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşadı. Heyecanlı olduğu gözlenen Zeynep öğretmen, yaklaşık 20 dakika gökyüzünde uçtu.

Zeynep Yılmaz, AA muhabirine, paraşütle uçuş hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Benim için çok güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi oldu. Çok keyifli anlar yaşadım. Bana bu heyecanı yaşatanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hava şartlarının uçuş için elverişli olduğunu ifade eden Yılmaz, herkese bu heyecanı yaşamalarını tavsiye etti.

Pilot Yıldırım ise güzel bir kalkış ve ardından aynı güzellikte inişle uçuşun sonlandırıldığını kaydederek, "Zeynep öğretmenimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

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