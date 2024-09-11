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Yaşam, insana dair

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Dubai yolcusu

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine gitmeye hazırlanıyor.

Halil İbrahim Sincar  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Dubai yolcusu Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 15 yıldır kimseye kaptırmayan dev adam Kösen, ülkesini dünyanın farklı yerlerinde gururla temsil ediyor.

Şimdiye kadar 128 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştiren Kösen, 13 Eylül'de Dubai'de olacak.

Seyahat öncesi hazırlıklarını yapan Kösen, 828 metre yüksekliğe sahip 160 katlı dünyanın en yüksek gökdeleni ve BAE'nin sembol binası Burc Halife'yi ziyaret edecek.

"Dubai'de çöl safarisi yapmak istiyorum"

Dev adam Sultan Kösen, AA muhabirine, boyunun yanı sıra el ve ayaklarının ölçüsüyle de "dünyanın yaşayan en uzun insanı" ünvanını korumanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bugüne kadar 128 ülkeye gittiğini, 15 yıldır rekorunu koruduğunu belirten Kösen, şunları kaydetti:

"İnşallah 20 senemizi de kutlarız. Gittiğimiz her yerde gururla anlı şanlı bayrağımızı yanımızda götürüyoruz. Orada dalgalandırıyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz, kültürlerimizi tanıtıyoruz. İnşallah Dubai'de de ülkemizi tanıtma gururunu yaşarız."

Gittiği her ülkede yaptığı gibi Dubai'de de insanları Türkiye ve Mardin'de davet edeceğini anlatan Kösen, "Dubai'de çöl safarisi de yapmak istiyorum. Araca sığabilirsem inşallah orada güzel anılarım olur. Dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye de gideceğim. İnsanları Türkiye'ye davet edeceğim." diye konuştu.

Rekorunu kimseye kaptırmak istemediğini ifade eden Kösen, "Dünyanın en yüksek binasında da bu mesajı vermek istiyoruz." dedi.

"Orada Sultan'ı farklı bir profilde görecekler"

Kösen'in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora da Kösen'in seyahat ettiği bütün ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Dubai'ye gitmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Bora, şöyle konuştu:

"13-20 Eylül'de Dubai'de olacağız. Orada çeşitli ziyaretlerimiz olacak. Hem tatil hem de görüşmemiz gereken projeler var. Dünyanın en uzun binası olan Burc Halife önünde durup dünyanın en uzununun Sultan olduğunu bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Diğer ülkelere göre Dubai'de farklı bir konsept yaşayacağız. Oraya giderken onlardan biri gibi yaşamak istiyoruz. Orada Sultan'ı biraz daha farklı bir profilde görecekler. Hazırlıklarımız sürüyor."

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