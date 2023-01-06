Down sendromlu Selin, üniversitede moda tasarımcısı olarak yetişiyor
Buz pistlerindeki başarısıyla ünlenen Down sendromlu Selin Durgut, Emel Akın Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümünü kazandığı Ege Üniversitesinde de "önyargısız ve engelsiz" bir yaşamın sembolü oldu.
İzmir
İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesi Fatma ve babası Erdoğan Durgut ile yaşayan 21 yaşındaki Selin, Manisa Spor Lisesini takdir belgesiyle tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Temel Yeterlilik Testinde 219 puan alarak yerleştiği Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulunun Moda Tasarım Bölümündeki ilk dönemini tamamlamaya hazırlanıyor.
Özel sporcular kategorisinde katıldığı Türkiye şampiyonalarında cimnastik ve buz pateni alanlarında dereceleri, çok sayıda madalyası bulunan Selin, başarısını akademik alanda da sürdürmek için mücadele veriyor.
Her sabah annesi Fatma Durgut ile evinden çıkıp üniversitedeki sınıfına giden Selin, öğretmenlerinin eşliğinde tasarımlar hazırlıyor.
Tasarladığı kıyafetler için dikiş makinesinin başına geçen Selin, boncuklarla, işlemelerle süslediği ürünleri büyük bir mutlulukla tanıtıyor.
Öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının da sevgiyle kucakladığı Selin, önyargıların ve engellerin olmadığı bir sektörün başarılı tasarımcısı olmak için çalışmayı sürdürüyor.
"Hayalimdi"
Moda tasarımı ile yakından ilgilenen ve daha önce de bazı defilelerde podyuma çıkan Selin Durgut, AA muhabirine, dikiş yapmaktan çok keyif aldığını söyledi.
Durgut, öğretmenlerinden ve sınıf arkadaşlarından büyük destek aldığını ifade ederek, "Bana çok iyi davranıyorlar. Burada olmak benim hayalimdi ve dünyaca ünlü bir moda tasarımcısı olmak istiyorum." dedi.
Okul yolunda kendisine eşlik eden annesine de minnettar olduğunu dile getiren Durgut, "Annem çok fedakarlık yapıyor, benimle ilgileniyor herkes. Annemi çok seviyorum, herkesi çok seviyorum." diye konuştu.
Anne Fatma Durgut da kızıyla gurur duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Çok onur verici. Anaokulundan beri okul kapılarındayım, her zaman bekliyorum evladımı. Üniversiteyi hiç hayal etmiyordum ama şu an ben de üniversiteli oldum sayılır. Günlerim çok güzel geçiyor. Eşim de ben de üniversiteyi okumadığımız için kaygılarımız da endişelerimiz de çok fazlaydı. Bu okulda öyle sıcak bir ortam var ki öğretmenlerimiz, idari kadro bize her konuda destek oluyor. Bazen derslere giriyorum. Bazen dışarıda bekliyorum. Bu Selin'in hayali, gerçekleştirmesi için bütün öğretmenleri destek oluyor. Benim hayalim de çocuğumun mutlu olması, yaşıtları gibi üniversiteyi bitirmesi, bu duyguyu yaşaması. İnşallah ayakları üstünde durabilen güçlü bir genç kız olur."
Öğretmenleri ve sınıf arkadaşları için neşe kaynağı
Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Selin Durgut ve üniversitede eğitim alan engelliler için ciddi düzenlemeler yaptıklarını ifade ederek, amaçlarının herkesin eşit eğitim alabilmesi olduğunu, bunun için de uyarlama programı başlattıklarını aktardı.
Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gonca Özçelik Kayseri de Selin Durgut'un okullarına neşe getirdiğini anlatarak, "Selin'i öğrencilerimizle oryantasyon programında tanıştırdık. Hocalarımızı da bilgilendirdik. Selin'in burada bizimle mutlu olduğunu düşünüyorum. İletişimi çok iyi. Okulun da etkinliklerine aktif katılıyor." dedi.
Kayseri, Durgut ve diğer öğrencilerinin staj programı ve istihdamını da takip ettiklerini dile getirdi.
Öğretim Görevlisi Şükran Tümer de Selin Durgut'un derslere düzenli katıldığını ifade ederek, "Çok güzel enstalasyonlar yapıyor. Dikiş yapmaya da başladı. Elimize iğne, iplik alıp boncuklar dikiyoruz. Selin ile güzel bir koleksiyona da imza atacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Sınıf arkadaşı Şükran Erkan da çok çalışkan olan Selin Durgut'un moda dünyasında ismini duyuran bir tasarımcı olacağına inandığını belirtti.