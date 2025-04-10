Dolar
37.95
Euro
42.13
Altın
3,115.19
ETH/USDT
1,603.20
BTC/USDT
81,983.00
BIST 100
9,494.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni"nde konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Devlet desteğiyle tesisini yenileyen girişimci kapasitesini ikiye katladı

Diyarbakırlı girişimci Ahmet Ay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle yenilediği kırmızı et kesimhanesinde kapasitesini ikiye katladı.

Ahmet Kaplan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Devlet desteğiyle tesisini yenileyen girişimci kapasitesini ikiye katladı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakir

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe destek sağlamaya devam ediyor.

Merkez Sur ilçesinde 2001'de kırmızı et kesimhanesi kuran Ahmet Ay (59) da 2019 yılında tesisinin modernizasyonu için hazırladığı projeyi TKDK'ye sundu.

Projesi onaylanan Ay, hibe edilen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira katkıyla tesisini modern hale getirdi.

Girişimci Ay, AA muhabirine, 5 bini kapalı 53 bin metrekare alan üzerine kurduğu tesisin 2001'de faaliyete başladığını belirtti.

Tesisinin zamanla eskidiğini ve günün şartlarını karşılayamaz duruma geldiğini ifade eden Ay, tesisi Avrupa standartlarına uygun hale getirmek için modernizasyon kararı aldıklarını söyledi.

TKDK'ye sundukları projenin kabul edildiğini anlatan Ay, kurumun 3 milyon lira olan proje bedelinin yüzde 50'sini hibe destek olarak kendisine sunduğunu ifade etti.

"Destekler Türkiye'deki işletmeler için bulunmaz bir fırsat"

Proje kapsamında soğutma gruplarını, kesim salonundaki bantları ve bütün tesisatı yenilediklerini belirten Ay, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı böyle bir kurumun olması çok güzel. Yaptığımız çalışmayla tesisimizi Avrupa Birliği ve dünya standartlarına uygun hale getirdik. Bu desteği aldıktan sonra kapasitemiz ikiye katlandı, istihdam ettiğimiz kişi sayısı 20'den 40'a çıktı. Bu destekler Türkiye'deki işletmeler için bulunmaz bir fırsat. Kesim kapasitemiz günlük bin küçükbaş hayvandan 2 bine, 100 büyükbaştan 200'e yükseldi. Et depolama alanlarımızı soğutma anlamında daha iyi duruma getirdik. Etlerimiz soğuk zincir kırılmadan kesim yerinden market ve kasaplarımıza ulaştırılıyor. Ette önemli olan soğuk zincirinin kırılmaması ve bakterinin ürememesi."

Kesilen hayvanların yüzde 80'inin ulusal marketlerin merkezlerine, diğerlerinin Diyarbakır'da tüketildiğini kaydeden Ay, hayvanlarını tesise getiren firma ya da kasaplara da kesim hizmeti verdiklerini söyledi.

Tesiste hem kendi markalarıyla hem de fason olarak kavurma, salam, sosis ve sucuk gibi mamuller üretmek için proje hazırladıklarını belirten Ay, projelerinin TKDK tarafından kabul görmesi durumunda çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Ay, "Hedefimiz, kendi markamızla burada kesilen hayvanı mamul haline getirip marketlerde ya da kendi mağazalarımızda satışa sunmak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
Adalet Bakanı Tunç: Bugün şehit savcımız Kiraz'ın izinden giden, vatanına aşkla bağlı binlerce hakim-savcımız var
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde törenle anıldı
Türk Polis Teşkilatının "delil avcıları" bilimsel yöntemlerle suçu ortaya çıkarıyor
Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında

Benzer haberler

Devlet desteğiyle tesisini yenileyen girişimci kapasitesini ikiye katladı

Devlet desteğiyle tesisini yenileyen girişimci kapasitesini ikiye katladı

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

Turistik Diyarbakır Ekspresi cuma günü yola çıkıyor

Yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısı

Yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına uyarısı
AB'den Nijerya'ya terörle mücadele için 300 milyon avroluk hibe

AB'den Nijerya'ya terörle mücadele için 300 milyon avroluk hibe
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet