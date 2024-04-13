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Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde damat geldiği köyde ısrar üzerine aday olup seçildiği muhtarlığı 20 yıldır yapan Rahmi Yapar, görevini 5'inci döneminde de sürdürecek.

Gökhan Yılmaz  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Ortacı köyünde ikamet eden 54 yaşındaki Rahmi Yapar, 36 yıl önce evlenerek eşinin yaşadığı Aşağıdoğancılar köyüne yerleşti.

Burada kahvehane işleten 3 çocuk ve 7 torun sahibi Yapar, köyün daha yaşanabilir hale gelmesi için "Aşağıdoğancılar Köyü Güzelleştirme Derneği"nin kurulmasına öncülük etti.

Dernek sayesinde köyün birçok sorunun çözülmesi üzerine köy sakinleri, Yapar'ın muhtar olmasını istedi. Damadı olduğu köye muhtar seçilmesinin zor olduğunu düşünerek bu teklife sıcak bakmayan Yapar, ısrar üzerine 2004 yılındaki seçimlerde aday oldu.

Seçimi kazanmasının ardından kolları sıvayan ve köye birçok hizmette bulunan Yapar, köy sakinleri tarafından "Yaparsa, Rahmi Yapar" sloganıyla sonraki 3 dönemde de muhtar seçildi.

Selde yıkılan araç köprüsünü yeniden yaptıran, yaya köprüsünü yenileyen, köy camisine minare ile lojman inşa ettiren Yapar, altyapıdan yolların kaplamasına kadar köye birçok hizmetin gelmesine katkıda bulundu.

Geçen yıl mahalle statüsüne kavuşan Aşağıdoğancılar'a doğal gazın gelmesini de sağlayan Yapar, 105 haneli 550 kişilik mahallede yeni dönemde görevine devam edecek.

"Önemli olan gönüllerde taht kurmak"

Rahmi Yapar, AA muhabirine, "'Buraya damat olarak geldim. Kendi içinizden biri olsun.' dedim ama köy sakinleri teveccüh göstererek, 'İlla sen aday olacaksın.' dedi. Bunun üzerine adaylığımı koydum, o tarihten bu yana görevimi sürdürüyorum." diye konuştu.

Yapar, köyün büyüklerini ağabey, küçüklerini ise kardeş olarak gördüğünü aktararak, "Her zaman insanlarla iç içe olmaya çalıştım. Kendi köyümde de beni severlerdi. Burada da kendimi sevdirerek insanların gönlünde taht kurdum. Ayrım gözetmeden vatandaşlara hizmet etmeye çalıştım." dedi.

Soy isminin muhtarlık yarışı sürecince köy sakinleri tarafından seçim sloganı haline getirildiğini belirten Yapar, şöyle devam etti:

"Köyümde bir iş yaptığım zaman vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden, 'Yaparsa, Rahmi Yapar.' şeklinde duyuruldu. Geçen dönem muhtarlığı bırakmayı düşünmüştüm. 'Biz muhtarı bırakmayız, sağlığı elverdiği sürece yanındayız.' şeklinde destek verenler oluyor. Önemli olan gönüllerde taht kurmaktır."

Yapar, köyüne birçok hizmetin gelmesini sağladığını, insanların memnuniyetinin en büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Muhtarlığı büyük bir şevkle yaptığını vurgulayan Yapar, "Yeri geldiğinde ailemizden ve sosyal yaşantımızdan uzak kalıp mahalle için uğraştık. Muhtarlık benim için bir meslek değil; her haneden biri olmak, insanlarımızın üzüntülü ve mutlu günlerinde yanlarında olmak ve vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verebilmektir." ifadesini kullandı.

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