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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

BİTES, robot köpeklerle ürettiği çözümlerle IDEF 2025'te

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, robot köpeklerle çeşitli kullanım senaryolarına yönelik ürettiği çözümleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergiliyor.

Tolga Yanık  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
BİTES, robot köpeklerle ürettiği çözümlerle IDEF 2025'te Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda 1000'den fazla firma stantlarında ürünlerini tanıtıyor.

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BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri de robot köpeklerin askeri amaçla kullanımına yönelik çeşitli çözümlerini standında sergiliyor.

"Amaca uygun faydalı yükleri robot köpeklere yükleyerek doğru şekilde kullanımını sağlıyoruz"

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Saha Uzmanı Zeki Koğuş, AA muhabirine, birçok farklı çalışmayı IDEF 2025'te sergiledikleri kullanım senaryosunda bir araya getirdiklerini belirterek, çalışmaları sahaya daha uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gerçek ve dijital ortamı birleştirerek oluşturdukları simülasyonun yan kısmında atış da yapılabildiğini dile getiren Koğuş, "Robot köpeklerin üzerine faydalı yükler ekleyebiliyor, onları insanın yapamayacağı belirli işleri yapmaları için kullanıyoruz." dedi.

Koğuş, insan canının söz konusu olduğu durumlarda robottan vazgeçilebileceğini belirterek, robot köpeklerin kullanım şekillerini doğru şekilde oturtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Mağaralardaki operasyon zorluklarına dikkati çeken Koğuş, "Mağaralarda zor girişler, küçük ve daralmak zorunda kalacağınız yerler vardır. Amaca uygun faydalı yükleri robot köpeklere yükleyerek doğru şekilde kullanımını sağlıyoruz. Bunun üzerine yeri geliyor güdümlü roket atar ekliyoruz, yeri geliyor tahrip kalıpları ekliyoruz." diye konuştu.

"İlgi oldukça yüksek"

Koğuş, simülasyonların sistemleri gerçek durumlara hazırladığını belirterek, böylece ürünlerin müşteriye göre şekillendirilebilir hale getirildiğini söyledi.

Robot köpeklerin, ihtiyaç duyan kurumların ihtiyacına göre kullanılabileceğini anlatan Koğuş, "Herkesin ihtiyacı farklı. Yeri gelecektir makineli tüfeğin yükünü taşıyacaktır, yeri gelecektir tahrip kalıbı ya da bir patlayıcı, roket, sensör taşıyacaktır. Tamamı kullanılabilir, değiştirilebilir. Nasıl kullanılacağı sahibine bağlı." ifadelerini kullandı.

Koğuş, arazide farklı ihtiyaçların ortaya çıkabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin ateş hattı olma ihtimali bulunan yere önceden bir başkasının girip bakılması istenebilir. Gayrinizami harbin yüzlerce farklı yöntemi var. Bunlardan birkaç tanesi olabilir. Bu noktada amacımız personeli sağ tutmak."

Robot köpeklerin IDEF 2025 ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Koğuş, "Robot köpeklerle ilgili bir şeyler yapmak, bunlara bazı şeyler entegre etmek ya da bu robot köpekleri başka planlarda kullanmak isteyen farklı ülkelerden firmalar, ordular var. İlgi oldukça yüksek." diye konuştu.

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