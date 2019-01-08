Türk ve ABD heyetleri bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir araya geldi.

Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Kalın başkanlığındaki Türk heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı.

Bolton başkanlığındaki ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer bulundu.

"Bolton ile Kalın verimli bir görüşme yaptı"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garret Marquis, Bolton ile Türkiye'ye gelen Amerikalı gazetecilere görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Marquis, Bolton'un İbrahim Kalın ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bolton ile Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan uygun bir hızla çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptılar." ifadesini kullandı.

Garret Marquis, tarafların daha fazla diyalog için ele alınacak konuları belirlediğin, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti.

Marquis, ABD yönetiminin Suriye'deki iş birliği konusunda askerler arasında bugün devam eden istişareleri beklediklerini belirtti.

Bolton'un öğleden sonra Ankara'dan ayrılacağı, Dunford ile Jeffrey'in bir süre daha kalarak görüşmelere devam edeceği belirtildi.

Muhabir: Aynur Ekiz-Tuğrul Çam