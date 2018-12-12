Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı

MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Can kaybı söz konusu değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, madendeki göçük sonucu yaralanan 11 işçinin ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor." dedi.