Okul kantinlerinde yeni dönem

ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Koca: Sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdalara ilişkin, "Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek." dedi.

Koca, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin geleceğin teminatı ve umudu olduğunu belirterek, hayata hazırlanırken alınan iyi eğitimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimin sağlıklı olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin aileden başlamak üzere herkesin görevi olduğunun altını çizen Koca, "Gençken vücudumuz genelde olumsuz faktörlere karşı dayanıklıdır. Tecrübe ettiği olumsuz şeylerin etkilerini hemen aksettirmez. Bu dönemde karşılaştığımız sağlık risklerinin pek farkına varmayız. Büyüme çağında tecrübe ettiğimiz riskli davranışların sonuçları, yaş ilerledikçe birer birer hastalık olarak hayatımızda yer bulmaktadır." diye konuştu.

Koca, gençlik döneminde sağlığa yapılacak en önemli yatırımlardan birinin sağlıklı beslenme, diğerinin ise hareketli yaşam tarzı olduğunu ifade etti.



Çocukluk çağında başlayan kontrolsüz şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi gibi kötü beslenme alışkanlıklarının, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturduğuna dikkati çeken Koca, okullarda çocuklara hayata hazırlık için gerekli bilgiler verildiğini söyledi.



Koca, sağlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için ise okullarda bir dizi çalışma yürütüldüğünü anlatarak, öğrencilerin yıllık periyodik sağlık kontrollerinin okullar ve aile hekimleriyle iş birliği içinde yapıldığını anımsattı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Evlatlarımızın yüzde 25'i fazla kilolu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıklar arasındaki koordinasyonun arttığına işaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eğitim gibi sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin de anayasal bir hak olması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, bakanlığınca yürütülen Beslenme Dostu Okul Programı, okul kantinlerine özel hijyen kuralları ve kantin personeline eğitim gibi uygulamalara değinerek, bugün imzalanan protokol sayesinde kantinlerin üç Bakanlığın denetim ve gözetiminde olacağını, denetimin sadece kantinde değil üretim yerlerinde başlayacağını vurguladı.

Üç çocuk babası ve tüm ülke çocuklarının ağabeyi olarak bir konuya dikkati çekmek istediğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocukları bize emanet. Çocukların sağlıklı gıdalara erişimi ailelerin haklı talebiydi ve bizlerden de beklentileriydi. Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda da velilerimizle bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız. Türkiye'de her 5 kişiden biri obez. Gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama evlatlarımızın yüzde 25'i fazla kilolu. 'Gıda okur yazarlığı' diye bir ifade kullanıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Gıda okur yazarlığıyla, gıdanın neyden üretildiğini, kişiye faydalı ve zararlı taraflarını biliyor olmamız lazım. Türkiye'de gıda okur yazarlığı çok yüksek değil. Gıda okur yazarlığı alışkanlığını çocuk yaşlardan itibaren kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur. "

Ailelere çağrı

Pakdemirli, ailelere de çağrıda bulunarak, "Eğitim için iki sacayağı çok önemli, biri okul, diğeri de aile ve ev. Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Biz okulda siz de evde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırsak, gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz." dedi.

Okul gıdası uygulamasını bakanlıklarla ortak yürüteceklerine işaret eden Pakdemirli, "Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz, obeziteye karşı savaş açacağız. Geleceğimizin garantisi çocuklarımıza erken yaşta iyi beslenme alışkanlıkları kazandırmış olacağız. İyi beslenme alışkanlığına uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, gıda üreticilerini de bu konuda teşvik etmek istediğini belirtirken, "17 milyonu aşkın öğrencimiz var. Bu aslında çok büyük bir pazar. Değerli üreticilerimiz okul gıdası uygulamasına uygun ürünleri hızlı şekilde üretirlerse, kendileri için de önemli bir kazanç kapısı olur." ifadesini kullandı.

"Logosuz ürün satılamayacak"

Uygulamayla 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdası ve sağlığını kontrol altına almış olacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. Bunun geçiş süreci olacağını kabul etmek lazım. Ama 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Gelecek nesillerimiz için gıda okur yazarlığı uygulaması çok önemli. Farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışkıları sarı, kırmızı, yeşildir. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçiyor olacağız. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için kırmızıyı gören vatandaşlarımız, daha sağlıklı ürünlere doğru yönlendirilecek. Farkındalığı artırmak ana amaçlarımızdan birisi. 80 milyon vatandaşımıza daha sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz."

"Yeni bir atılım yapmaya davet ediyorum"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuklara hizmet amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakanlık olarak eğitimi sadece belirli müfredat içeriklerinin paylaşımı olarak değerlendirmediklerini dile getiren Selçuk, çocuğun bütünsel gelişiminin çok değerli olduğunu vurguladı.

İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarda enerji yoğunluğu yüksek besinlerin kontrolünün ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Enerji yoğunluğu yükseldikçe öğrenme ve öğretme faaliyetlerindeki verimliliklerde de problem oluşmaya başlıyor. Gerek hiperaktivite gerekirse dikkat eksikliği gibi hususlar çok daha fazla gündemimize gelmiş oluyor. Bundan dolayı bu besinlerin çocukların öğrenmesinin kalitesini artırmakla ilgisini de anne babalara vurgulamak isterim. Eğer biz çocuklarımızın öğrenmesi ile beslenmesi arasındaki ilişkinin ne kadar kritik olduğu konusunda farkındalık düzeyimizi artırabilirsek o zaman çocuklarımızın çok daha başarılı olabileceği konusunda net bir görüş ifade edebiliriz."

Bakan Selçuk, okul gıda işletmeleri konusundaki hazırlıkların bu yıl içinde tümüyle yerleşeceğini ve bir sonraki öğretim yılında da bilinçlenme seviyesinin oldukça yüksek bir noktaya geldiğini hep birlikte göreceklerini söyledi.

Gıda farkındalığının toplumca sahiplenilmesinin önemine değinen Selçuk, "Onun için herkesi bu çalışmaya destek vermeye ve çocukların geleceği için yeni bir atılım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Etkinliğin sonunda Bakanlar Pakdemirli, Selçuk ve Koca, protokolü imzaladı ve gıdalar için hazırlanan logo baskılı tişörtleri giyen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Selma Kasap,Deniz Çiçek Palabıyık, Zeynep Kahveci