ERZURUM

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığınca Erzurum'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya geldi. İnce, salona girişinde davul zurnayla karşılandı, Erzurum bar ekibi de gösteri yaptı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, 4 Mayıs'ta büyük bir yolculuğa çıktıklarını, 51 günlük bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sloganımız, 'hepimizin cumhurbaşkanıydı', şimdi 15 milyon oy var helalinden, bu 15 milyon oyu, 30 milyon yapacağız, yani 31 değil, 62, hedef bu olacak. Bunu başaracak mıyız, Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle başaracağız. 1699 Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl hep kaybetti, 1699 Karlofça Anlaşması'ndan başladı, 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'a kadar hep kaybetti, neden kaybetti, Osmanlı generalleri geri çekilmesini bilmiyordu, yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Kütahya ve Eskişehir'de yenilince orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti, önce elindeki gücünü ölçtü 'benim gücüm nedir' dedi. Sonra hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlattı ve 30 Ağustos 1922'de savaşı kazandı. 223 yıl hep kaybettik, 223 yıl sonra geri çekilip hazırlıklarını yapıp, savaşa giren birisi savaşı kazandı."

24 Haziran seçimlerini kaybettiklerini ve bunun için bahane üretmeye gerek olmadığını anlatan Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, en ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. Sandıktan çalıyorlar, çaldırmayacaksın. Senin görevin çalıyorlar diye bağırmak değil, çaldırmamak." diye konuştu.

"CHP'yi herkesin partisi yapacağız"

Seçime "hepimizin cumhurbaşkanı" sloganıyla girdiklerini hatırlatan İnce, CHP'yi de herkesin partisi yapacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin, Çankaya'dan, Bakırköy'den, Karşıyaka'dan ibaret olmadığını aktaran İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de Erzurum, Konya var. Neden olmasın, Erzurum Büyükşehir'i almaya gözünü dikemezsen İzmir'de sıkışıp kalırsın. Çankaya'da, Karşıyaka'da, Bakırköy'de sıkışmış... Hayır bizim hedefimiz bu olamaz. Hedef, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını almak olmalı. Onun için hepimizin cumhurbaşkanı, hepimizin partisi ile bunu başarabiliriz. Bunu gençlerle yapacağız, Atatürk'ün 'bütün ümidim gençliktedir' diye bir sözü var. Benim de bütün hayalim bütün ümidim gençliktir. O meydanlar da ne söylerse söylesin, kıraathane, kuantumu yenmiş gibi görünebilir ama asla kuantum kıraathaneye yenilmez. Unutmayın, kuantum mutlaka kazanacaktır, kazanmazsa ülke gelişmez, fakir, işsiz kalırız. Ben nanoteknoloji dedim o bedava kek dedi. Kısa vadede kek kazanmış gibi görünebilir, uzun vadede kekin kazanması mümkün değil."

Muharrem İnce, kuantum, uzay madenciliği, nanoteknoloji demeye devam edeceklerini vurgulayarak, 4 Mayıs'ta başladıkları büyük yolculuğun amacına ulaşacağını bildirdi.

Allah'tan tek dileğinin sağlık olduğunu belirten İnce, şu görüşlerini paylaştı:

"Hedefimdeki illeri söylüyorum, en öncelikli illeri söylüyorum, Erzurum, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, bunlar... rekor kıracağız, merak etmeyin. Erzurum'a mitinge gelemedim, 9,9 da kalmışı, demek ki mitinge gelseydim, barajı aşacakmışız. Büyük sevdalar, büyük yolculuklar, büyük umutlar gençlerle olur. Hedef Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmalı, bunu hedefleyemezsen, başaramazsın, bunu Allah'ın izniyle başaracağız. 9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım, bir yıl sürecek kampanyanın süresi 9 Eylül 2019'a kadar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Kampanyam şu, 35 ila 18 yaş arasında partinin üyesi kadar yeni üye istiyorum. 1 milyon 250 bin genç istiyorum, partide gençlerin partisi..."

Hedeflerinin 15 milyon oyu 30 milyona ve yüzde 31 oy oranını yüzde 62'ye çıkarmak olduğunu tekrarlayan İnce, partiye üye sayısını gençlerle 2,5 milyon yapmak istediklerini anlattı.

"Yarışın sonucunu kabul edeceğiz"

Muharrem İnce, gençlerin ve öğrencilerin kendisini yakından takip ettiğini iyi bildiğine işaret ederek, "Bu ülkeyi tekrar rayına oturtacağız, umutlarımızı yeşerteceğiz, tazeleyeceğiz moral bozmak asla yok, bahane, mazeret yok, marifet var. Başarmanın yolu hatalarını gözden geçirmektir, nerede hata yaptım demektir, eksiklerimiz ne. Tabi ki adil bir yarış olmadığını biliyorum. Devletin bütün imkanlarıyla kampanya yapan birisi bir de milletin bağışlarıyla kampanya yapan birisi, tabi ki şartlar eşit değil ama buna da sığınmayacağız, bunu söyleyeceğiz, bu yarış adil değildi, demokratik değildi ama sonunda bir yarışa girdik. Bir yarışa girdiysek ya girmemeliydik ya da girdiysek sonucunu kabul edeceğiz. Benim demokrasi anlayışım budur." dedi.

Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, tebrik ettiğini hatırlatan İnce, "Emin olun önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan da beni arayacak, merak etmeyin. Şimdi söylüyorum, sen kazandın ben kutladım, ben kazandığımda aynısını istiyorum. Bunu yapacağız, bunu başarabiliriz, bu enerjimiz ve gücümüz var. Önümüzdeki süreçte resmen bir gölge Bakanlar Kurulu kuracağız. Kazanmış gibi çalışacağız, diş politika, ekonomi, tarım uzmanlarımızla sürekli Türkiye'nin sorunları üzerine çözüm üreteceğiz, kafa yoracağız, takip edeceğiz. Nefesim ensesinde olacak merak etmeyin." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Muharrem İnce, CHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yürüyerek İYİ Parti İl Başkanlığına geçerken vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İnce, kendisini karşılamalarından ötürü İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti.

İnce, "Erzurum'a gelince CHP'den sonra size de uğramak istedim. Çok naziksiniz, sağ olun kabul ettiniz. Geçmiş bir kampanyayı bitirdik ve önümüzdeki süreçte sizlere de başarılar diliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve sizlerle görüşmek sohbet etmek istedik." diye konuştu.

Ziyarette, İYİ Partili bir kişinin "Sizi Erdoğan'a rakip olarak görüyorduk ne oldu da bizim ülkemiz elimizden kaydı gitti" sorusuna İnce şu yanıtı verdi:

"Birincisi ülke elimizden kayıp gitmedi onu düzeltelim, ülke hepimizin ülkesi. İkincisi, siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Hepimizin cumhurbaşkanı olarak yola çıktık. CHP'nin adayıydım, tabi ki CHP''nin milletvekilleri oy birliğiyle beni aday gösterdiler ve 41 yıl sonra yüzde 30 barajını geçtik. Bunu başaracağız, hep birlikte başaracağız."

İnce, 24 Haziran seçimlerine işaret ederek, "Ülke elimizden kayıp gitmez, ülke bizim ülkemiz, hepimizin ülkesi, ben buradayım, yani bir yere gitmedim. Bu birinci raunttu, devam edeceğiz, daha buradayım. Yeniden cumhurbaşkanı adayı mısın evet yeniden cumhurbaşkanı adayıyım." diye konuştu.

Atatürk Evi'ne ziyaret

Muharrem İnce, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek kent merkezindeki Atatürk Evi'ne geçti.

Atatürk Evi'ni ziyaret eden İnce, burada Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisini izledi.

Ziyaret sırasında Atatürk Evi önünde toplanan partililer, İnce'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bazı gençler de İnce ile özçekim yaptı.

Muhabir: Yunus Okur, Yunus Hocaoğlu, Muhammet Mutaf



