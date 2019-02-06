Kartal'da çöken binada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı kurtarıldı

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Murat Kurum olay yerinde

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerinde incelemelerde bulundular.

Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada, "Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." dedi.

Bakan Kurum da "Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu ise "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir." açıklamasında bulundu.

Çevre binadakiler misafirhanelere yerleştirilecek

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, etrafındaki risk altında olan diğer binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İBB ekiplerince olay yerinde yapılan anonsta, "Risk altında olan binaların boşaltılmasından dolayı vatandaşlar için misafirhaneler ayarlandı. Vatandaşlarımız Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kurulan kriz masasına başvurmaları halinde kalacakları yerlere yönlendirecekler." denildi.

Öte yandan, binanın enkazında kalan araçları kaldırmak için çekici getirildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin içeri girişinden hemen sonra binanın çöktüğü, bu sırada sokakta yürüyen öğrencilerin de kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Kartal Belediye Başkanı Öz: Kolon kesilmesi söz konusu değil

Bu arada Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, yaptığı açıklamada, binadaki kaçak konfeksiyon atölyesinin belediyelerinin zabıta ekiplerince tespit edilerek kapatıldığını bildirdi.

"Binanın taşıyıcı kolonlarına hasar verilmiş mi?" şeklindeki soru üzerine ise Altınöz, "Bu Yeşilyurt Apartmanı. Bizim Başkan Yardımcımızın da ailesinden... Aileden aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu rahatlıkla söylüyorum, kolon kesilmesi söz konusu değil." dedi.

Kaçak üç katın nasıl yapıldığı konusunda ise Altınöz, "Bu başkan yardımcımız, 2014 seçiminden sonraki yardımcımız. Bu binanın kaçak yapımı 1992'den sonraki dönem. Dolayısıyla Başkan Yardımcımızla bağlantısı olmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

"Çevredeki birkaç bina için bu bina da dahil yıkım kararı var ama bazı vatandaşlar buna direndiler ve yıkım gerçekleşmedi" iddiası doğru mu şeklindeki soruya ise Belediye Başkanı Öz, "Yanlış. Hemen o çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdular ve Kartal Belediyesi tarafından yıkılmıştır: Kartal Belediyesinde yıkım kararı olan hiçbir bina ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil ama imar barışına başvuru söz konusu. İmar parasını yatırsalardı, imar barışına başvursalardı o zaman da iskanını almış olacaklardı. Konu bu." ifadelerini kullandı.

"Kartal Belediye Başkanı, bu olayla ilgili vicdani bir sorumluluk hissediyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya ise Öz, "Hissetmiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, yerinde dönüşümü en iyi uygulayan belediyeyiz. Belediyenin sitesine girerseniz 48 bin 500 civarında insanı, bu nedenle evlerinden boşalttırdık, yeni sağlıklı binaya kavuşturduk. Dolayısıyla bu konuda Kartal Belediyesi olarak yetkinliğimizi kanıtlamış bir belediyeyiz. Öyle bir suçluluk duygusun en ufak üzerimizde taşımamız mümkün değildir." diyerek karşılık verdi.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu, Elif Küçük, Ammar Nas



