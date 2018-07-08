Hatay'da kaybolan minik Ufuk'tan kötü haber

HATAY

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.

Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.

Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.

Ölüm nedeni adli tıp işlemleri tamamlanınca paylaşılacak

Hatay Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Tatar'a ait olduğu değerlendirilen cesedin, Amanos Dağları kırsalının sert ve dik kayalık bir noktasında bulunduğu bildirildi.

Kimlik tespiti için adli tıp işlemlerinin yapılacağı bildirilen açıklamada, "Ölüm nedeniyle ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Olay

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Muhabir Salim Taş-Hilmi Tunahan Karakaya