Galatasaray, Marcao'nun transferini KAP'a bildirdi

İSTANBUL

Galatasaray, Marcao'nun (Marcos Do Nascimento Teixeira) transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

✍ Marcos Do Nascimento Teixeira Galatasaray’da! pic.twitter.com/5xDWEeZEM3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 9 Ocak 2019

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın kulübümüze transferi için mevcut kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Muhabir: Ercan Doğan