ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu bildirdi.
İki lider, DEAŞ'ın Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı.
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