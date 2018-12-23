İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

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"Belediyecilik bizim işimizdir"

"Belediyecilik bizim işimizdir, AK Parti'nin işidir" diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümün, önce belediyelerde başladığını vurguladı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Gidelim 20 yıl öncesine, CHP'nin İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamanlara gidelim. Arnavutköy'ün belde olduğu zamanlara gidelim. Neydi buraların hali? Susuzluğun olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Çöplerin dağlar gibi olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Yolumuz var mıydı? Hatırlayın o günleri. Ama şimdi adeta otoyol gibi duble yollarımız var. Buralara, durup dururken gelmedik. Neden? Medeni olmak farklı bir şey ama ne yazık ki bunlar o belde dönemlerinde kaldılar. Bunlar anlamaz belediyecilikten. Bunlar bizim işimiz.



1994 yılında İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimde, karşımda öyle bir manzara vardı ki inanın bana insan düşmanına bile böyle bir muameleyi reva görmez. O zaman buralarda doğal gaz var mıydı? Şimdi doğal gaz var. Mesele bu. Ayşe hanım evde hemen butona basıyor, mutfakta ocaklar yanıyor. Banyo aynı şekilde. Sıcak suya anında ulaşıyoruz. Kaloriferlerimiz aynı şekilde yanıyor."

"CHP, yolsuzluktur. CHP, yoksulluktur"

Geçmişte çamurdan geçilmeyen bir Arnavutköy ve bir İstanbul'un olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"İstanbul'un en değerli hazinelerinden biri olan Haliç, adeta balçık haline dönüşmüştü. Yanından geçerken, burnunuzu tıkamanız gerekiyordu. Gazeteler, maske dağıtıyordu. Hava kirliliği sebebiyle kış aylarında yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkmama çağrısı yapılıyordu. Ecdadın emaneti tarihi eserler, tarihi bölgeler kelimenin tam anlamıyla dökülüyordu. Bir kısmı mezbelelik haline gelmişti. Tüm dünyanın göz bebeği bu güzel şehir, adeta yaşanmaz haldeydi. Peki tüm bu kötü manzaranın müsebbibi kimdi? Tabii ki bugünkü CHP zihniyetiydi.



CHP, kirliliktir. CHP, susuzluktur. CHP, çöp dağıdır. CHP, yolsuzluktur. CHP, yoksulluktur. CHP, yasaklardır. Tarihten beri biz bunları tanırız. Böyle aldık biz ülkemizi ve hamdolsun medeni bir Türkiye, medeni bir İstanbul bugün varsa, bu sayede var. Bir ülke veya bir şehir en kötü nasıl yönetilir diye görmek istiyorsanız, açın CHP'nin tarihine bakın. Kötü yönetimin tüm örneklerini orada bulursunuz."

"Faşizm bunların ruhlarına, genlerine işlemiştir"

Karşılarında, kendi milletinin değerlerine savaş açmış, kendi ülkesinin kalkınma ve büyüme hamlelerini kasıtlı olarak sabote etmiş bir parti olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Son yıllarda bu sefil geçmişlerini gizlemek için derme çatma isimleri, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir, yaldızlı boyayla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP'nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, milli ve manevi değerlerimize olan kini, hemen ortaya çıkar. Bunlar, ezanımızı Türkçe okutanlar. Bunlar, ezanımızı hazmedemeyenler.



Bu zihniyet, yıllarca milletimizi çağdaşlık, modernlik, halkçılık diyerek siyasetin de, hizmetin de en ilkel biçimlerine mahkum etmeye çalıştı. Milletten yüz bulamadıklarında da darbecilerle, cuntacılarla, içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarıyla kol kola girip, resmi veya gizli iktidarlarını zorla devam ettirmek istediler. Her seferinde milletimizden silleyi yemelerine rağmen, bu arayışlarından hiç vazgeçmediler. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar. Aslında faşizm bunların ruhlarına, genlerine işlemiştir."

"Cevapları, onların seviyelerine inmeden vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçen 16 yılda girdiği 14 seçim ve halk oylamasının tamamından zaferle çıkmasının ana muhalefetin muvazenesini iyice bozduğunu belirterek, "Öyle ki, bir gün bakıyorsunuz millete hakaret ediyorlar, ertesi gün bakıyorsunuz terör örgütüne methiyeler düzüyorlar. Bir başka gün ülkelerine gidip yabancılara şikayet ediyorlar. Yerlilikle, millilikle uyuşmayan ne varsa, Bay Kemal'de var." dedi.



Ana muhalefetin, siyaset dillerinin seviyesini iyice düşürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Genel başkanları başta olmak üzere bunlar hala sefalet içinde yüzüyorlar. Bunlarla gerçekten ana muhalefetin tüm sözcüleri, edeple, ahlakla, erdemle, nezaketle, nefasetle uyuşmayacak ifadelerle her gün üzerimize saldırıyorlar. Bütçe görüşmelerinde yine meşreplerini ve tıynetlerini ortaya koydular ama unutmayın kötü söz sahibine aittir. Bizim bunların hepsine verecek cevabımız vardır. Bu cevapları, onların seviyelerine inmeden, hakka, hakikate, hakkaniyete uygun şekilde gereken platformlarda vermeyi sürdüreceğiz. Halbuki ne kadar çırpınsalar boştur. Milletimiz bunların notunu vermiş, hesabını da kapatmıştır. 31 Mart seçimlerinde inşallah bu gerçeği bir kez daha göreceğiz." dedi.

"Ana muhalefet Türkiye'yi denklemin dışına atmak istiyor"

Dünyanın, Türkiye'nin insani diplomasiden savunma sanayine kadar geniş bir alanda ortaya koyduğu başarıları konuştuğunu dile getiren Erdoğan, CHP'nin dilinin bunların hiçbirini ifade etmeye varmadığını vurguladı.

Erdoğan, Suriye'de gerek sahada gerek diplomaside elde ettikleri neticelerin herkesçe takdir edildiğini vurgulayarak, "Bir tek ana muhalefet ve onunla aynı yoldan ilerleyen terör örgütünün güdümündeki parti, feryadı figan ile karşı çıkıyor. Merhum Cemal Kaşıkçı meselesinin ortaya çıkartılmasında gösterdiğimiz ahlaki duruş herkes tarafından tebrikle karşıyanıyor, sadece CHP'nin aklına bu konuda tuhaf sorular geliyor. Zira yetişemediği üzüme, bunlar koruk dermiş. Biz yıllardır bölgede ve dünyada Türkiye'siz denklem kurulamayacağını söylüyoruz ve daha önemlisi bunu temin ediyoruz, ana muhalefet Türkiye'yi denklemin dışına atmak istiyor. Bay Kemal, yapamayacaksınız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 seçimde AK Parti'nin bir numara olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sen kaçıncı sıradasın? Ya Batı'da senin gibi olanlar partiyi bırakıp gidiyor, 'Başaramadım' diyor ama sen nedense yapıştın o koltuğa, oradan ayrılmıyorsun. Bak şimdi bugün baktım, yol arkadaşlarından bir tanesi diyor ki, 'bir oldu yenildin, iki oldu yenildin, üç oldu yenildin, hala o koltukta duruyorsun, git' diyor. Diyen kim? Senin yol arkadaşın, genel başkan yardımcın, aynı şeyi cumhurbaşkanı adayları da demedi mi buna? Bak ne hale geldiler. Ülkemizin, milletimizin ve kardeşlerimizin çıkarlarını, geleceğini, umutlarını güçlendirmek için çalışırken, en çok muhalefetin saldırısına maruz kalıyoruz."

PKK'yı yerle yeksan ettiklerini, karşı cevabın CHP'den geldiğini dile getiren Erdoğan, "FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. Suriye'de ve Irak'ta terör oluşumlarının önünü kesiyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. Ekonomimize yönelik saldırıları boşa çıkartıyoruz, karşı cevap CHP'den geliyor. Çeşitli ülkelerle gerilimler yaşıyor veya ittifak ilişkisi kuruyoruz, her defasında çatlak ses CHP'den geliyor." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başkanının sanıyorum, herhalde dili sürçtü, herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı, dünyanın gözü önünde, silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz."

Erdoğan, Türkiye'nin masumlarla değil, teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, "Bu mücadelenin bedelini de binlerce şehit, on binlerce gazi olarak 40 yıla yakın süredir verdik, veriyoruz." dedi.

Türkiye'de "Kendi gözündeki merteği görmez, başkasının gözündeki çöpe söz eder" diye bir söz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şimdi eminim İsrail'in bu saldırısında verdiğimiz cevaba karşı da CHP cenahından cevap gelecektir. Çünkü söyleyeyim size, Bay Kemal onların da avukatlığına soyunabilir. " ifadesini kullandı.

"Hiç mi ülkenin ve milletin yanında yer almayacaksınız?"

"Sizin tek misyonunuz bu ülkeye ve millete karşı muhalefet yapmak mı?" diye soran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç mi herhangi bir mücadelesinde bu ülkenin ve milletin yanında yer almayacaksınız, hiç mi bir konuda yerli ve milli duruş göstermeyeceksiniz, hiç mi yalansız, iftirasız bir sözünüz, bir siyasetiniz olmayacak, sizin hiç mi hasbi ve harbi bir işiniz olmayacak? Hep söylüyorum, Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Kendi ülkesini bırakıp, Paris sokaklarını karıştıranlara destek olmaya giden bir anlayıştan Türkiye'ye hayır gelmez. Üstelik destekledikleri kesimlerin ne dediğinden, ne istediklerinden bile haberleri yok. Göstericilerin talep listesine baksalar, 3-5 konuyu çıkarttığınızda bizim 16 yıldır Türkiye'de yaptığımız reformları istedikleri göreceksiniz. Tabi bunların her işi böyle. Sabun köpüğü misali hava olduğu için, balon olduğu için eminiz Paris'e gittiklerinde de öyle avare avare dolaşıp geri döndüler."

"Millet iradesine zerre saygıları yok"

Her şeyin ve muhalefetin de hayırlısını temenni eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bazı konular var ki şahsen aslında hiç değinmek istemiyorum. 24 Haziran'da bize oy veren 26 milyon 330 bin kişiye olan saygımız gereği kendimizi cevap vermek mecburiyetinde hissediyoruz. CHP'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce 'gergedan nesli' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra 'Her şey sandıkla çözülmez.' demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar."

Bu kişilerin milletin iradesine zerre kadar saygıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka ne demişler? Şayet kendi istedikleri gibi bir demokrasi uygulaması olmazsa, belki lideri yani beni ayaklarından asarlarmış. Hepiniz, topunuz cellat olsanız ne yazar. Biz şehadete inanmışız. Biz kaderin üstünde bir kadere inanmışız ama sizin imanınızda böyle bir şey yok. İmanınız yok ki onu konuşalım. Bununla yetinmişler. 'Belki mahzenlerde zehirlenerek ölür.' demişler. O da yetmemiş, 'Belki başka liderlerin yaşadıkları sonu yaşayabilirler.' demişler. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp 'Bakalım darısı kimin başına?' demişler. Hepsinin sonunda da CHP'nin, aralarında bölücü örgütün güdümündeki yapının da bulunduğu çeşitli partilerle yaptığı ittifakla destek istemişler."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri sarf edenlerin isimlerini vermeyeceğini belirterek, bu kişilere yargıda gereğinin yapılacağını söyledi. Milleti ve kendisini tehdit edenleri "sanatçı müsveddesi" olarak niteleyen Erdoğan, bunların bedelini ödeyeceklerini kaydetti.



Erdoğan, konuyu sonuna kadar kovalayacakları bilgisini vererek, "Hangisine cevap versek kendimizi onlarla aynı seviyeye alçaltmış oluruz. Sadece diyorum ki 'CHP budur.' Bunların siyaseti, milli iradeyi küçümsemek, millete hakaret etmektir. Bunların karakteri, milletin inancına, değerlerine ve seçtiklerine düşmanlık yapmaktır. Milletin oyuyla iş başına gelen bir Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçalan bu zihniyete verilecek en iyi ders, onları sandığa gömmektir." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşlardan 31 Mart'taki yerel seçimlerde destek isteyen Erdoğan, herkesin kapı kapı dolaşarak çalışması gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, vatandaşlara "Hastalıklı CHP zihniyetini 31 Mart'ta sandığa gömüyor muyuz?" diye sorarak, şunları kaydetti:



"Bu demokrasi ve milli irade düşmanlarını tarihin tozlu sayfalarına havale ediyor muyuz? Bu asma, zehirleme ve darbe heveslilerinin kökünü sandıkta kurutuyor muyuz? Bu terörist aşıklarının, terör örgütü müritlerinin defterini, 31 Mart'ta hep birlikte dürüyor muyuz? Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine musallat olan bu haşerelerden 31 Mart'ta bir bahar temizliğiyle kurtuluyor muyuz? Kendilerini bu şehrin kaymak tabakası sananlara aslında ne olduklarını 31 Mart'ta gösteriyor muyuz? İşte Türk milleti, Türkiye, İstanbul ve Arnavutköy budur."

Muhabir: Çiğdem Alyanak-Gökhan Yılmaz-Murat Paksoy-Zehra Melek Çat-Sefa Mutlu