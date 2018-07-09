Başkan Erdoğan yemin etti

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

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Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı Köylü eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Başkan Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı salona ilk girişinde ayakta alkışladı, daha sonra yerlerine oturdu; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

Tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Başkan Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Böylece, Başkan Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

Meclis en kalabalık günlerinden birini yaşadı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde, Meclis en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

TBMM Genel Kurulunda izleyici locası, özel ziyaretçilerin alındığı bölüm ile basın locasındaki yerler tamamen dolarken, bazı davetliler ve basın mensuplarının sıraların aralarında oturduğu gözlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi de yemin törenini için locada yerlerini aldı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, gelini Reyyan Erdoğan, kızı Esra Albayrak, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, damadı Selçuk Bayraktar ve dünürü Sadık Albayrak ile torunları yemin törenini izledi.

Binali Yıldırım ve bakanlar katıldı

Başkan Erdoğan'ın yemin törenine, TBMM Başkan adayı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bakanlar, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri ile milletvekilleri katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Engin Özkoç ile bir grup CHP milletvekilinin hazır bulunduğu yemin törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu açılmadan kısa bir süre önce milletvekilleriyle salona girdi.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin katılmadığı yemin töreninde, HDP Grup başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen ile bazı HDP milletvekilleri hazır bulundu.

İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti milletvekilleri de yemin töreni için Genel Kurul salonunda yerlerini aldı.

Protokol davetlileri

Erdoğan'ın yemin törenini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ATO Başkanı Gürsel Baran, eski milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YSK Başkanı Sadi Güven, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, işadamı Ethem Sancak ve sanatçı Mustafa Ceceli'nin de hazır bulunduğu Genel Kurul Salonunda, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut da yerlerini aldı.

TBMM Genel Kurulu Salonuna girerek Bakanlar Kurulu sırasında yerini alan Binali Yıldırım'ı, AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı.

MHP Grubuna ayrılan bölümde yer bulamayan bazı MHP milletvekillerinin komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

Erdoğan'ın ant içmesinin ardından okunan İstiklal Marşını, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası çaldı.

Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı

Erdoğan, şeref holünde çocuklara oyuncak dağıttı.

İstiklal Marşı Genel Kurul Salonunda bulunanların yanı sıra kulislerde de yüksek sesle okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin metnini okuması, kulislerdeki ekranlardan da takip edildi. Erdoğan'ın ant içmesinin ardından iktidar kulisinden yoğun alkış sesi yükseldi.

Çok sayıda televizyon kanalı, gün boyu Meclis Kampüsünden canlı yayın yaptı.

"İnşallah bundan sonraki daha güzel olur"

Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi.

"Devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz"

Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yemin törenini ilgiyle takip etti

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni doğup büyüdüğü Kasımpaşa semtinde ilgiyle izlendi.

Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtindeki Kızılay Meydanı'nda dev ekrana Başkan Erdoğan'ın, TBMM'ye gelişi ve Meclis'teki yemin töreni canlı yansıtıldı.

Tören alanında toplanan semt sakinleri, ellerinde bayraklarla Erdoğan'a sevgilerini gösterdi.

Semt sakinlerinden Fatih Malay, 25 yıldır Kasımpaşa'da yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İstediğimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz." dedi.

Melahat Küçükkızılkaya (71), doğma büyüme Kasımpaşalı olduğunu ifade etti.

Ücretsiz ulaşım kartını gösteren Küçükkızılkaya, "Sabah çıktım. Bütün işlerimi hallettim. Cumhurbaşkanımızı belediyede çalıştığı zamandan beri tanırım. Allah sırtını yere getirmesin. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Kızılay Meydanı'ndaki ekrana Ankara'daki törenler yansıtılacak. Kasımpaşa sakinleri programları takibe devam edecek.