AK Parti'nin İzmir adayları açıklandı

İZMİR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

"İhracatta 168,1 milyar dolarlarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'i yakalamaktı ama kıl payı geride kaldık." diyen Erdoğan, "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük." şeklinde konuştu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2019'da biteceğini belirten Erdoğan, "Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 milyar lira olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun yapımı devam ediyor, inşallah 2021'de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın be. Yapamazlar, bu irade, bu dirayet bunlarda yok." dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer destekler 167 milyon lira, toplam 2 milyar 35 milyon lira.

AK Parti olarak güzel İzmir'i tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz.

Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz."

Erdoğan, "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız." dedi.

İzmir'de 25 ilçe adayını açıkladı



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 7 ilçede AK Partili belediye başkanının bulunduğu İzmir'de Dahi Zeynel Bakıcı'nın belediye başkanı olduğu Selçuk ve Mahmut Badem'in belediye başkanı olduğu Ödemiş dışındaki Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Torbalı ve Kiraz'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı Arif Uğurlu, Kınık

ilçe belediye başkan adayı Sadık Doğruer, Menderes ilçe belediye başkan adayı Bülent Soylu, Torbalı ilçe belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez, Kiraz ilçe belediye başkan adayı Saliha Özçınar oldu.

Selçuk'ta Osman Başterzi, Ödemiş'te ise Münir Bezmez aday oldu.

İlçe başkanları aday oldu

AK Parti Bayındır, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Beydağ, Tire ve Balçova olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Kadın adaylar

AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.

Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak.

AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.

Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Aslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık

Muhabir: Ferdi Türkten, Halil Şahin