Adnan Oktar ve 59 kişiye tutuklama talebi

İSTANBUL

"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 59 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 59 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 59 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Böylece adliyeye getirilen 92 şüpheliden 59'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.

Diğer 33 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.

Emniyettekilerin tamamı sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan diğer 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Böylece gözaltına alınan 187 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 183'ü adliyeye gönderilmiş oldu.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Murat Paksoy