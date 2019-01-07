100 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: Cankut Taşdan